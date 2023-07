Puoi pranzare in una libreria d’epoca: succede a Las Vegas

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Park Mgm NoMad Library, Las Vegas

Sono grandi o piccole, appariscenti e opulente, intime e segrete, sono le librerie del mondo, scrigni delle meraviglie che forniscono un accesso privilegiato alla cultura, attraverso la storia, la letteratura e il sapere. Luoghi che profumano di carta e di inchiostro, di passato e presente, di stampa e bellezza.

Alcune di queste sono diventate così celebri negli anni da essersi trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche. Ne sono un esempio The Last Bookstore, una delle più grandi librerie del mondo che ospita un suggestivo labirinto di testi, e la più vicina Libreria Acqua Alta di Venezia, considerata all’unanimità tra le più belle del pianeta. Ce ne sono tante altre, però, che arricchiscono in maniera univoca le destinazioni che visitiamo quando siamo in viaggio, e che meritano una visita.

E poi c’è lei, che permette di vivere un’esperienza unica e uguale a nessuna. Una vecchia libreria d’epoca, dal design europeo, situata nella scintillante Las Vegas all’interno della quale è possibile pranzare, o cenare, e assaporare piatti d’autore.

Las Vegas: la città dove tutto può succedere

C’è qualcosa di estremamente affascinante che succede a Las Vegas ogni volta che la raggiungiamo. Sì perché qui, nella Sin City delle meraviglie, tutto può accadere. Una passeggiata lungo La Strip, l’iconica strada che ospita casinò e hotel di lusso, ci permette di fare un viaggio intorno al mondo grazie alle repliche minuziose dei monumenti artistici e architettonici più celebri del globo. Ma questo, intendiamoci, è solo un esempio perché le cose da fare e da vedere nella città nel deserto del Mojave sono così tante che vi lasceranno senza fiato.

Las Vegas non è certo una destinazione per bibliofili, o almeno è questo quello che abbiamo sempre creduto, perché anche in questo la città ci ha stupiti. Qui, infatti, esiste un ristorante unico al mondo che saprà incantare lo sguardo e deliziare il palato di tutti gli amanti dei libri.

Il suo nome è NoMad Library, un locale dall’anima letteraria che ha saputo fondere in un unico luogo la passione per i libri e l’amore per la cucina. Qui, infatti, è possibile pranzare e cenare scegliendo piatti d’autore da un menu ricercatissimo tra le pareti di un’antica libreria d’epoca. L’esperienza è davvero straordinaria.

Fonte: Park Mgm

Mangiare all’interno di una libreria d’epoca

Situata all’interno del resort Park MGM, la NoMad Library permette di fare un viaggio culinario che attraversa il tempo e lo spazio. Pavimenti e pareti in legno, luci soffuse e un grande lampadario che campeggia al centro della sala: tutto è stato pensato nei minimi dettagli per creare un’atmosfera sospesa ed estremamente suggestiva.

Entrando all’interno del locale lo sguardo si posa subito sugli scaffali che ospitano una collezione di oltre 25.000 libri provenienti da ogni parte del mondo. Ma questa immersione nella letteratura internazionale è solo l’inizio di un viaggio sensoriale che passa anche, e soprattutto, per il palato.

Il menu offerto dal ristorante, infatti, porta la firma inconfondibile dello chef stellato Daniel Humm e del ristoratore Will Guidara e propone tutta una serie di pietanze che ripercorrono la storia della cucina americana e di quella europea.

Se avete in mente di organizzare un viaggio a Las Vegas, dunque, non potete perdervi questa esperienza. Nella NoMad Library avrete la possibilità di gustare piatti d’autore all’interno di una libreria d’epoca.