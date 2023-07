La Luna è atterrata in città e sta illuminando di meraviglia Las Vegas

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Organizzare un viaggio a Las Vegas, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è davvero un’esperienza che non si dimentica facilmente. La Sin City degli Stati Uniti, infatti, è conosciuta all’unanimità come la Capitale dell’Intrattenimento e i motivi sono piuttosto intuibili. La scena notturna è così intensa, vivace e variegata che confonde e annulla i confini del giorno e della notte.

Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime. Casinò aperti 24 ore su 24, luoghi di intrattenimento, locali straordinari e hotel a tema che trasportano gli ospiti in inediti viaggi nel mondo. Basti pensare che proprio qui esistono strutture ricettive che replicano, in tutto e per tutto, luoghi iconici come il Canale Grande di Venezia, la Tour Eiffel e persino le piramidi egizie.

Ma Las Vegas, ormai lo sappiamo, non smette mai di stupire e ogni viaggio qui lo conferma. A partire da questa estate, poi, c’è un’altra grande novità che, ne siamo certi, vi lascerà senza fiato. Stiamo parlando della Luna che è atterrata in città e che sta già illuminando di meraviglia le notti di cittadini e viaggiatori.

La Luna è atterrata a Las Vegas

Non abbiamo bisogno di elencare tutti i motivi per invitarvi a organizzare un viaggio in Nevada perché quelli sono conosciuti ai più. Quello che possiamo dirvi, però, è che in città c'è una novità che vi lascerà senza fiato.

Non abbiamo bisogno di elencare tutti i motivi per invitarvi a organizzare un viaggio in Nevada perché quelli sono conosciuti ai più. Quello che possiamo dirvi, però, è che in città c’è una novità che vi lascerà senza fiato.

Per scoprirla dobbiamo recarci nei pressi de La Strip, l’anima pulsante di questa città che non dorme mai. Proprio qui, in questa strada che si snoda per oltre 4 miglia e che ospita alcuni dei luoghi urbani più iconici, una grande e gigantesca Luna sta illuminando di magia le notti di Las Vegas. Si tratta della MSG Sphere, una sfera luminosa e futuristica costruita proprio nei pressi del Venetian Resort.

Quando il sole lascia spazio al crepuscolo, questa grande installazione si accende di meraviglia: un tripudio di colori esplode evocando tutta una serie di immagini e suggestioni che incantano e meravigliano. Le prime foto diffuse mostrano una Luna gigantesca che è atterrata in città, ma vi basterà osservarla per qualche altro minuto per scorgere nuove e inedite suggestioni che rimandano a film di fantascienza e a visioni oniriche.

Un’esperienza visiva unica

È uno spettacolo visivo senza eguali quello che si palesa davanti agli occhi di cittadini e viaggiatori che passeggiano su La Strip. La grande sfera, realizzata dallo studio di architettura Populous, è stata inaugurata e accesa per la prima volta il 4 luglio del 2023. Da quel momento, e fino a ora, tutta una serie di immagini e video diffusi tramite i social network hanno raccolto l’entusiasmo e la curiosità di tutto il popolo del web.

Attenzione però, lo show che potete ammirare dagli scatti virali non sono altro che il preludio di un’esperienza visiva unica che continua anche al suo interno. La MSG Sphere, infatti, non è destinata a essere solo un’installazione artistica, ma sta per diventare il palcoscenico di tutta una serie di eventi che saranno inaugurati a partire da settembre. Un teatro e un’arena, capace di contenere 18.000 persone, che si prepara a ospitare concerti e spettacoli che intratterranno le notti di cittadini e viaggiatori.

Dopo anni di progettazione, e altrettanti di costruzione, la MSG Sphere è stata inaugurata generando lo stupore collettivo. Non sono solo le sue dimensioni a incantare, ma anche lo spettacolo generato dalla presenza di oltre un milione di led che si accendono al tramonto e che illuminano di meraviglia l’intera città di Las Vegas. Uno show, questo, che verrà replicato presto anche all’interno grazie all’installazione di schermi e all’uso di tecnologie all’avanguardia che trasporteranno i visitatori in dimensioni parallele e sconosciute.