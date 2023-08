Casinò, torri e luci sfavillanti: benvenuti nella Las Vegas d’Oriente

Fonte: iStock Macao

Fontane a ritmo di musica, alte e guizzanti. E poi strade ampie, con insegne tanto luminose da essere accecanti. E ancora, i casinò, con tanto di croupier pronti a raccogliere scommesse come in moltissimi dei film che Hollywood ci ha dato in eredità. Parliamo di Las Vegas? Ma no: parliamo di Macao, un luogo che non ha nulla da invidiare alla “sorella” americana e che sta diventando sempre più una tappa obbligatoria per chi ama gli scorci urbani che occhieggiano al futuristico.

Macao, le bellezze di giorno

Prima di parlare di quanto sia bella e caratteristica durante le ore notturne, però, facciamo una piccola e doverosa premessa: Macao è incantevole e suggestiva anche di giorno. Si trova sul lato occidentale del delta del fiume delle Perle, confina con Hong Kong a est (cosa che la rende facilmente raggiungibile) e si affaccia sul Mar Cinese Meridionale a sud: fondamentalmente è un gioiello circondato dall’acqua, cosa che la rende incredibilmente suggestiva.

Fonte: iStock

Ma non è tutto qui: essendo un’ex colonia portoghese (è rimasta in possesso del Portogallo fino addirittura al 1999, in qualità di ultima colonia europea in Asia) Macao mostra proprio i segni dell’architettura tipica di questo Paese. Sono presenti palazzi con finestre e mura coloratissime, che creano una sorta di contrasto con quelle che sono le strutture più prettamente metropolitane come i grattacieli, e la rendono incredibile da ammirare.

Perché visitare Macao?

Se quanto abbiamo detto non basta a darvi delle ragioni per visitare, sappiate che c’è moltissimo da vedere e da fare in quella che è la regione più densamente popolata del mondo. Per esempio, non tutti lo sanno ma in città, a Piazza del Senato, ci sono le rovine di una delle più grandi chiese gesuite della regione asiatica, divenute per altro un punto di riferimento iconico e entrate a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Se da una parte c’è la chiesa, però, naturalmente Macao abbonda anche di templi cinesi: uno dei più belli è il tempio Tempio A-Ma, che mantiene un aspetto mistico ed esotico e si caratterizza per la sua atmosfera quieta e pacifica. È incantevole anche il centro storico, dove svetta la Chiesa di San Lorenzo, risalente al 1560 e dov’è possibile ammirare la biblioteca di Sir Robert Ho Tung e il teatro Dom Pedro V. Si può poi visitare una villa tradizionale cinese, la Lou Kau Mansion, davvero straordinaria. E poi? E poi, ovviamente, c’è la vita notturna.

La vita notturna di Macao

È innegabile: la vita notturna di Macao è ciò che le ha dato gloria e fama, e che attira più turisti in assoluto. Non si tratta soltanto dei casinò (su cui adesso torneremo) ma dell’organizzazione generale della movida, che permette di accedere a tutte le ore a una serie pub e night club per tutti i gusti. Camminare lungo le strade del quartiere notturno significa lasciarsi sorprendere da annunci brillanti e da spettacoli a cielo aperto, oltre che da artisti di strada indiscutibilmente di talenti.

Fonte: iStock

Tornando ai casinò, ce ne sono molti, moltissimi: d’altronde, proprio come a Las Vegas, sono l’attrattiva principale. Uno dei più belli è sicuramente il The Venetian Macao, che come dice il nome è un palazzo dal suggestivo stile veneziano. Si snoda su 40 piani e al suo interno c’è davvero di tutto, come se fosse una vera città. Altrettanto particolari sono il Casino Lisboa, vera e propria istituzione che rende omaggio alle origini portoghesi della città, e il City of Dreams che, invece, è uno dei casinò di ultimissima generazione.