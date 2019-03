La pista ciclabile che, dalla Liguria, arriverà a Roma

editato in: da

Sta per nascere una pista ciclabile che collegherà Ventimiglia a Roma.

La nuova ciclovia tirrenica correrà lungo la costa passando attraverso tre regioni: Liguria, Toscana e Lazio.

Il progetto sarà presentato nel 2020, poi patiranno i lavori che dovrebbero essere terminati dopo pochi mesi.

Gran parte dei tratti ciclopedonali già presenti in Liguria, in particolare quelli costieri, sono già pronti da tempo. Un bellissimo esempio di intervento è quello che è stato realizzato a Sanremo, dove la vecchia tratta ferroviaria che correva lungo il mare è stata sostituita con la pista ciclopedonale, mentre la stazione e le rotaie dei treni che collegano l’Italia con la Francia sono state spostate più a monte.

La realizzazione della ciclovia tirrenica avrà un’enorme rilevanza turistica, che porterà residenti e turisti a poter godere delle bellezze della costa ligure, toscana e laziale da una prospettiva completamente nuova.

Sarà un percorso unico lungo circa mille chilometri, che attraverserà alcuni dei luoghi più belli d’Italia, dalle Cinque Terre alla Costa degli Etruschi.

Sarà un percorso turistico dedicato agli amanti delle due ruote, capace di valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale di questa porzione di costa italiana, ma anche di intersecarsi con altri itinerari ciclistici importanti come le ciclovie europee ‘Mediterranea’ (EuroVelo 8), che parte dallo stretto di Gibilterra e attraversa Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia per arrivare infine a Cipro per quasi 5.000 km, e la ‘Via Romeo Francigena’ (EuroVelo5), che unisce Londra con il Sud Italia, arrivando fino a Brindisi dopo aver percorso 2.900 km.

