Grandi novità per la ciclabile più bella d’Italia

Interamente affacciata su uno dei laghi più suggestivi d’Italia, la Ciclovia del Garda è una pista ciclabile di indubbio fascino: quando sarà finalmente realizzata per intero, consterà di ben 140 km con vista panoramica da godersi in bici o a piedi, anche in famiglia. Intanto prendono il via i lavori per il nuovo tratto che da Torbole condurrà a Riva del Garda, oltre i confini del Trentino Alto Adige. Ecco le ultime novità.

Il nuovo tratto della Ciclovia del Garda

Sono stati ufficialmente approvati – e presto prenderanno il via – i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della Ciclovia del Garda, un percorso di circa 2,5 km che attraverserà anche il fiume Sarca – per il quale verrà costruito un ponte ciclopedonale. Il progetto prevede l’avanzamento dell’itinerario per bici e pedoni nel tratto che va da Torbole a Riva del Garda, interessando anche il comune di Arca. Il percorso si snoderà ancora una volta accanto alla strada Gardesana, con una vista mozzafiato sulle acque scintillanti del lago di Garda.

“Prosegue anche nella parte più urbana del lungolago l’avanzamento della Ciclovia del Garda, che si conferma un progetto strategico per la mobilità sostenibile del Trentino e per il grande sviluppo della ciclabilità in chiave turistica e di attrattività del territorio. Un percorso dotato di tutti gli standard di sicurezza realizzativi che permetterà una circolazione maggiormente sicura per tutti gli utenti che già oggi si muovono nel territorio dell’Alto Garda, in particolare lungo la direttrice Riva-Torbole” – ha affermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento.

Grazie al finanziamento di ben 4,1 milioni di euro (la maggior parte dei quali provenienti dal Pnrr), sarà così possibile proseguire la pista ciclabile con questa nuova tappa che, seppur breve, aggiungerà altri panorami incredibili all’itinerario. Il tracciato partirà dal molo di imbarco di Torbole e si concluderà presso via Monte Oro, a Riva del Garda. La programmazione dei lavori è stata rigidamente organizzata per ridurre al massimo i disagi durante i periodi turistici: i cantieri, che dovrebbero concludersi nell’autunno 2025, verranno sospesi in estate e nei weekend in cui sono previsti eventi e manifestazioni.

Ciclovia del Garda, un progetto ambizioso

La Ciclovia del Garda – chiamata anche Garda by Bike – vede così aggiungersi un piccolo tassello di quello che è un progetto molto ambizioso. La pista ciclabile, una volta terminata, circumnavigherà il lago di Garda con ben 140 km di itinerario. Gli interventi di realizzazione, in parte già eseguiti, non riguardano solamente la costruzione ex novo di alcuni tratti ciclopedonali, ma soprattutto la valorizzazione di percorsi già esistenti, una volta rinnovati e messi in piena sicurezza. Una delle caratteristiche più affascinanti del percorso è senza dubbio il suo panorama incredibile.

La pista sarà infatti completamente realizzata lungolago, con alcuni tratti a sbalzo ricavati all’esterno di vecchie gallerie dismesse. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018, ed è già molto frequentato dai turisti: è l’ideale non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per le famiglie che vogliono godersi una pedalata sul lago. L’itinerario non prevede infatti salite particolarmente ripide, è molto ampia e ben delimitata. Può anche essere percorso a piedi, per poter ammirare ancora meglio il panorama lacustre.