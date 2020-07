Partire per una crociera da sogno (ma low cost) quest’inverno

editato in: da

Fino al 31 luglio non salperà nessuna nave. Almeno, questo è quanto è stato deciso da MSC che si ripromette di tenere costantemente aggiornati i propri clienti in vista di nuove e future indicazioni. Ma per l’inverno si spera che tutto sia tornato alla normalità e che si possa tornare a viaggiare sulle più belle e lussuose navi da crociera.

Per chi volesse prenotare una crociera invernale c’è la possibilità di farlo anticipando una caparra di 50 euro per poi decidere se partire o posticipare la partenza. E per le crociere di MSC ci sono delle offerte.

La MSC Grandiosa, una delle navi più grandi in Europa, parte a novembre per una crociera nel Mediterraneo. La nave salpa da Genova e tocca i porti di Civitavecchia e Palermo per poi prendere il largo e arrivare a La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. La crociera costa 349 euro a persona.

La MSC Fantasia salpa a dicembre per un tour nel Medioriente. La nave parte da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha appena riaperto le frontiere ai primi turisti. La crociera tocca i porti di Abu Dhabi e poi l’isola di Sir Bani Yas, prosegue per il Bahrain e poi per Doha, nel Qatar. Costa 919 euro a persona, volo incluso.

Parte per una crociera meravigliosa tra le isole dei Caraibi la MSC Meraviglia, di nome e di fatto. Si salpa dal porto di Miami, in Florida, per un viaggio di sette notti toccando le splendide Antille. Le tappe sono: San Juan, a Porto Rico, Charlotte Amalie nelle Isole Vergini Americane, Nassau alle Bahamas e l’isola privata Ocean Cay MSC Marine Reserve. Si può partire da ottobre a marzo 2021 e costa 459 euro a persona. In questo caso il volo per gli Stati Uniti non è compreso.