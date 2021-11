Parigi: il cinema arriva nella stanza del tuo hotel

Quante cose possiamo fare in un hotel? Tante, tantissime. E lo sappiamo bene dato che l’alloggio è molto spesso determinante nella scelta di una destinazione e nell’organizzazione del viaggio stesso. Il motivo è presto detto: la voglia di vivere esperienze autentiche, inedite ed esclusive che coinvolgono ogni aspetto della vacanza.

Certo è che quando la destinazione di arrivo è Parigi ci sembra evidente che non abbiamo bisogno di sforzarci poi tanto. Perché la Ville Lumière non è solo una delle città più romantiche del mondo, ma è anche uno dei luoghi più suggestivi, vivi e dinamici di tutta Europa. Centro mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura, incanta e stupisce anche attraverso una semplice passeggiata. Ma se per esempio, oltre a queste cose, vi venisse voglia di vivere una serata cinema intima ed esclusiva? Il vostro desiderio è esaudito!

Parigi, infatti, ospita il primo Cinema-Hotel del mondo. All’interno delle camere e delle suite, maxi schermi popolano le pareti e le finestre, con tanto di tendoni rossi e pop corn a disposizione degli spettatori. Il nome della struttura è, ovviamente, Hotel Paradiso, un omaggio alla celebre pellicola di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso.

L’idea di aprire un Cinema-Hotel, con un’annessa offerta straordinaria, è di Mk2, una società di produzione e promozione del cinema d’autore guidata da Nathanaël ed Elisha Karmit. La struttura ricettiva, inaugurata a marzo del 2021, nasce proprio su uno dei multisala appartenenti alla società sparsi per la città, e più precisamente al 135 boulevard Diderot.

Architetti, light designer, musicisti e artisti sono stati invitati a collaborare al grande progetto con l’obiettivo di creare uno spazio esperenziale e immersivo destinato a stupire tutti gli ospiti dell’hotel. E così è stato fatto. Sulla facciata delle strutture situate di fronte all’hotel, il celebre artista e fotografo francese JR ha creato due collage dedicati a Charlie Chaplin e Safety Last, di Fred C. Newmeyer e Sam Taylor: opere esclusive che si possono ammirare solo dalle camere dell’hotel Paradiso.

Gli interni delle stanze, invece, sono curati nei minimi dettagli, dalla scelta dei complementi d’arredo, passando per i colori e per i materiali. Non mancano vecchie locandine e fotografie di film che hanno fatto la storia del cinema e che popolano le pareti dei corridoio e delle stanze.

Sono 34, in tutto, le camere dotate di maxi schermo, alle quali si aggiungono anche due suite. Ma non è tutto perché in estate, il tetto dell’hotel Paradiso, si trasformerà in una cinema all’aperto con la vista sui tetti di Parigi e sulla Tour Eiffel, ovviamente. L’offerta si amplia anche con La Lodge, una sala speciale all’interno della quale vengono proiettate le nuove uscite cinematografiche.

Insomma, un’avventura unica esperienziale, quella offerta dalla struttura parigina, che porta direttamente il cinema nella stanza dell’hotel. Durante la visione è possibile abbassare le luci per creare l’atmosfera giusta oppure ordinare pop corn e altre delizie culinarie.