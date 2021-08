Film sotto le stelle: i cinema all’aperto più belli d’Europa

editato in: da

Poche cose al mondo paragonabili alla magia di un cielo stellato d’estate. Per questo, nella scelta della destinazione di viaggio, spesso teniamo conto proprio dei luoghi migliori dove osservare il firmamento, gli stessi promossi dall’astroturismo. Ma c’è anche un’altra cosa che possiamo fare sotto le stelle: guardare un film.

Certo, con una coperta di stelle situata proprio sul nostro capo sarà difficile tenere lo sguardo fisso sui maxi schermi, ma l’esperienza dei cinema all’aperto è incredibile e suggestiva. E merita di essere vissuta.

Per gli appassionati e i cinèfili si tratta di un appuntamento imperdibile, lo stesso che offre la possibilità di scoprire nuovi film e rivedere dei cult che hanno segnato la storia del cinema all’interno di cornici urbane o naturali estremamente suggestive. Volete qualche esempio?

Dal cortile del Louvre, al cuore storico di Bologna, passando per Roma e arrivando fino a Londra, ecco quali sono i cinema all’aperto più suggestivi d’Europa.

Paris cinéma en plein air

Immaginate il film più sentimentale che conoscete, metteteci la città più romantica del mondo e un cielo stellato che fa sognare: benvenuti al Paris cinéma en plein air. Ogni anno, la Ville Lumière dedica l’estate agli amanti della settima arte con la proiezione dei film che hanno fatto la storia del cinema.

I maxi schermi sono installati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Volete un esempio? Il tetto del Moulin Rouge e il Parc de la Villette.

Festival del Cinema di Cannes

Ogni anno, nella cornice idilliaca e meravigliosa della Costa Azzurra, si tiene il Festival del Cinema di Cannes. Quando il sole tramonta in quei giorni la spiaggia Macé Beach sulla Croisette si trasforma in un cinema all’aperto, diventando, in assoluto, l’appuntamento più suggestivo della Côte d’Azur.

Openaire Float-In Cinema, Londra

Ci spostiamo ora a Londra per uno degli eventi più suggestivi di sempre: il cinema galleggiante sul Paddington Basin Canal. La manifestazione, sponsorizzata da Häagen-Dazs, regala tutte le suggestioni di un cinema all’aperto, alle quali si aggiungono quelle di vedere un film da una barca. Originale, no?

Sotto le stelle del cinema a Bologna

Quando l’estate arriva, porta con sé a Bologna uno degli eventi più attesi di sempre: il cinema in Piazza Maggiore, anima e cuore del capoluogo dell’Emilia Romagna.

Timvision Floating Theatre, Roma

Il nostro viaggio si conclude nella capitale d’Italia per un’altra incredibile e inedita esperienza. È qui che le vacanze romane assumono tutto un altro sapore con un cinema galleggiante installato nel Laghetto dell’Eur. Si tratta dell’unica arena sull’acqua in un contesto urbano, ed è bellissima. Ovviamente nella programmazione sono previsti i grandi classici, i cult del cinema, ma anche incredibili anteprime.