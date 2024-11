Roma a Natale, cosa fare nelle magnifica capitale del nostro Paese

Fonte: iStock Albero di Natale davanti al Colosseo

In un luogo così antico, ricco di storia e magico come Roma, decidere quali angoli visitare può essere un compito difficile, soprattutto in un periodo particolarmente affollato come quello di Natale. Questo 2024, poi, la Capitale sarà sotto lo sguardo del mondo intero perché, proprio il 24 dicembre, comincerà l’attesissimo Giubileo con il Papa che aprirà la prima Porta Santa, ossia quella di San Pietro.

Tuttavia, chi non è interessato agli aspetti religiosi di questa festività, ma desidera semplicemente trascorrere un Natale vivace e dinamico come solo Roma sa offrire, troverà tante altre cose da fare e da vedere. Dai mercatini natalizi allestiti in diverse parti della città agli spettacoli musicali o luminosi, fino ai parchi divertimenti. Scopriamo insieme cosa fare, quali sono i luoghi simbolici da non perdere e come muoversi facilmente con i mezzi pubblici.

Cosa fare a Roma a Natale

Tra il Giubileo tanto atteso e i numerosi eventi organizzati, il Natale a Roma quest’anno si prospetta ancora più unico e speciale. Queste le cose da fare per portarvi a casa i ricordi più belli.

Mercatini di Natale

Le piazze più belle del mondo si vestono a festa per ospitare i mercatini di Natale di Roma. Uno degli scenari più amati è sicuramente quello di Piazza Navona, dove oltre 100 bancarelle sono aperte dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, insieme alla casetta di Babbo Natale. Gli altri mercatini sono allestiti in Campo de’ Fiori, in Via del Corso e a Villa Borghese. Quest’ultima presenta nuove attrazioni (più di 10), oltre che 300 artisti internazionali e uno spazio espositivo di oltre di 60.000 metri quadri.

Dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, inoltre, è aperto anche il Villaggio di Natale allestito al laghetto dell’EUR: ad accogliervi oltre 100 espositori dove troverete specialità gastronomiche, prodotti artigianali, vintage e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Fonte: iStock

Trame di Luce

Nel cuore di Trastevere, all’interno dell’Orto Botanico, torna anche quest’anno Trame di Luce con il tema “Il Natale ha una nuova luce”. Si tratta di una mostra di light art, un percorso composto di installazioni luminose ispirate ogni edizione da un tema diverso. A crearle sono artisti nazionali e internazionali insieme a studenti e professori delle migliori università e scuole di formazione italiane. Aperta dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la mostra è accessibile previo acquisto di un biglietto. Per raggiungerla sconsigliamo l’auto considerata la scarsità di parcheggi e il traffico, suggerendovi invece i bus 115 e 870 con fermata P.le Garibaldi.

100 presepi in Vaticano

L’edizione 2024 della mostra 100 presepi in Vaticano, allestita al Colonnato di San Pietro, è aperta dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Questa è un’esposizione internazionale dedicata ai presepi (i quali vengono esposti previa candidatura). Nel dettaglio, la mostra raccoglie opere realizzate da artisti di tutto il mondo che hanno espresso la propria creatività nella rappresentazione delle scene della Natività. L’ingresso è libero e totalmente gratuito.

Natale delle Meraviglie a Cinecittà World

Il parco divertimenti a tema cinema festeggia ogni occasione in grande stile, compreso il Natale. Dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 ci sarà il Natale delle Meraviglie, dove troverete non solo i classici mercatini, gli addobbi, le luci e le ghirlande della Christmas Street, il set cinematografico della New York degli anni ’20, Babbo Natale e la casa dove i più piccoli possono spedire la letterina con l’aiuto degli elfi.

Sono tante altre le iniziative organizzate come Oriental World, il festival delle lanterne cinesi, Christmas on Ice, ossia uno spettacolo natalizio sul ghiaccio, Gocce di Cinema, dove su un maxischermo verranno proiettate scene dai film di Natale più amati o la Montagna Russa di Babbo Natale. Il parco sarà chiuso il 23 e il 24 dicembre, ma resta aperto il 25 con la Santa Messa e il pranzo natalizio.

Il Fantastico Castello di Babbo Natale

Dal 17 novembre al 6 gennaio, in date specifiche (chiuso il 23, il 24 e il 25) che vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale, il Castello di Lunghezza si trasforma in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale con tanti eventi per adulti e bambini. Qui troverete la Sala del Trono con Babbo Natale in persona, l’ufficio postale per affidare la letterina agli elfi, la Fabbrica dei Giocattoli e tanti personaggi in costume, dalla Fata delle Nevi al perfido Grinch. Non mancheranno gli spettacoli musicali e danzanti con elfi volanti, orsi polari e tanti personaggi delle favole e dei cartoni animati.

Per accedere al castello è necessario acquistare un biglietto, mentre per raggiungere il castello potete salire comodamente su un treno regionale.

Concerti Candlelight

Il 13, 14 e 15 dicembre, per immergervi totalmente nello spirito delle feste, potete regalarvi l’esperienza magica garantita dai famosi concerti Candlelight. In queste date avrete l’occasione di ascoltare i classici del Natale all’interno della suggestiva cornice offerta da Palazzo Ripetta. We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells e Let it Snow! sono solo alcune delle canzoni che ascolterete durante lo spettacolo della durata di 60 minuti, il tutto immersi nell’atmosfera creata dalle innumerevoli candele.

Concerto di Natale

Il 14 dicembre, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, si terrà il classico Concerto di Natale organizzato da ormai 30 anni dal Vaticano. Sul palco saliranno grandi artisti di fama internazionale del pop, del rock, del soul, del gospel e della lirica, i quali si esibiscono dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa. Lo spettacolo, per chi non riuscisse a partecipare dal vivo, viene trasmesso anche in televisione.

Natale a Roma, i luoghi più simbolici

Impossibile andare a Roma, anche nel periodo natalizio, e non fare visita ai suoi luoghi più simbolici, alcuni dei quali resi ancora più suggestivi con l’aggiunta di addobbi e luminarie. Ecco quelli imperdibili da inserire nel vostro itinerario.

Piazza San Pietro

Uno dei luoghi più simbolici della Capitale è sicuramente Piazza San Pietro che, ogni anno, ospita un bellissimo presepe offerto da una città italiana. Quello del Natale 2024 proviene da Grado, in provincia di Gorizia, ambientato nella grande laguna vivente, ricca di oltre un centinaio di mote, cioè di piccoli isolotti, che si estende accanto all’isola, con la Natività che trova spazio all’interno di un casóne, la caratteristica costruzione di canne abitata dai pescatori.

Oltre al presepe, sarà presente anche l’abete rosso proveniente da Ledro, comune appartenente al Trentino Alto-Adige, alto 29 metri, che verrà innalzato accanto alla riproduzione della Natività. Al mattino di sabato 7 dicembre è prevista l’udienza con Papa Francesco, mentre la tradizionale inaugurazione e illuminazione del grande presepio e dell’albero di Natale si terranno in Piazza San Pietro alle ore 17.00.

Fonte: iStock

Parco archeologico del Colosseo

Un altro luogo simbolico di Roma è sicuramente il Colosseo. Le festività natalizie potrebbero non essere l’occasione perfetta per visitarlo considerando il grande numero di persone che sarà presente nella Capitale (anche e soprattutto grazie al Giubileo) ma, se non l’avete mai visitato, potete approfittarne per rimediare. Entrare al Colosseo è un’esperienza con la E maiuscola e consigliamo di acquistare i biglietti online per evitare le lunghe file alla biglietteria. Il parco è aperto tutti i giorni, tranne il 25 dicembre, dalle 08:30 alle 16:30 (l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura).

La Fontana di Trevi

Un simbolo di Roma, attualmente in restauro, protagonista di molte discussioni. In vista del Giubileo 2025 si è valutata l’opzione di inserire un ticket d’ingresso per i turisti che vogliono vedere dal vivo uno dei monumenti più amati della città i quali, però, dovranno rinunciare al classico lancio della moneta. La fontana, infatti, in restauro, è stata momentaneamente svuotata dall’acqua, protetta da un pannello trasparente ed è stata aggiunta una vasca, diventata subito al centro di polemiche e ironie. Se visitate Roma in questo periodo, fare una foto alla Fontana di Trevi non sarà semplicissimo, ma tentar non nuoce!

Il clima di Roma a Natale

Le temperature natalizie a Roma possono riservare sempre delle sorprese. Il clima varia dai 4 ai 15 gradi (nel 2023, per esempio, abitanti e turisti hanno vissuto il periodo delle feste in un’atmosfera tutt’altro che polare!). Il nostro consiglio è di utilizzare la classica strategia del vestirsi a strati: in questo modo sarete sempre pronti a qualsiasi situazione meteorologica.

Come muoversi a Roma a Natale

Dimenticate l’auto, perché Roma a Natale può diventare una città infernale. L’ideale è affidarvi ai trasporti pubblici, operativi anche durante il periodo delle feste. Il 24 dicembre le linee dei bus, dei tram e dei filobus sono attive fino alle 21:00; il 25 dicembre le linee di servizio operano dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00; il 26 dicembre gli orari sono quelli classici dei giorni festivi.