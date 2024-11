Mercatini di Natale a Roma, per vivere la magia delle feste: date e info

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Mercatini di Natale a Roma

La Capitale d’Italia si veste a festa per un momento magico: il periodo natalizio. Per chi desidera vivere tutta la magia delle feste, allora la tappa obbligata sono proprio i mercatini di Natale a Roma: in questo periodo, le luci si fanno sfavillanti, il cibo riscalda l’anima e fa tornare bambini, tra caldarroste, vin brulè e dolci festivi. Questa tradizione è super sentita, un po’ in tutti i luoghi d’Italia, ma di certo Roma ha quel fascino unico che è impossibile da non vivere almeno una volta nella vita sotto Natale. Che tu sia una local o una turista in cerca di informazioni, ecco tutto quello che c’è da sapere sui mercatini di Natale della Capitale.

Dove si svolge il mercatino di Natale a Roma

Ogni anno vengono pianificati tantissimi eventi a Roma durante le feste: è il modo migliore per lasciare che tutti si immergano nella bellezza delle feste. Un esempio su tutti è il mercatino di Natale di Piazza Navona, decisamente ideale per fare shopping tra le bancarelle, dove trovare tantissimi prodotti artigianali. Ma non solo: segna tutti gli eventi e le date per arricchire ancor di più il periodo più magico dell’anno.

Mercatino di Natale di Piazza Navona

L’atmosfera è super gioiosa e festosa, naturalmente: siamo proprio vicino alla Fontana dei Quattro Fiumi, uno dei luoghi più amati e visitati dai turisti. Qui possiamo acquistare giocattoli, decorazioni natalizie, souvenir artigianali, oppure portare con noi i bambini per fare in giro in giostra. Ciò che lo rende tanto amato è che non è solo un evento dove comprare i prodotti, magari i regali dell’ultimo minuto, ma viene arricchito da ulteriori attrazioni, come con la presenza di musicisti di strada e spettacoli.

Natale a Cinecittà World

A Cinecittà, il Natale è preso molto seriamente. Ogni anno, proprio qui viene strutturato un evento amatissimo, ovvero il Natale a Cinecittà World, che si è trasformato in un appuntamento imperdibile sia per i romani quanto per i turisti, perché è un’esperienza fantastica, visti anche gli eventi pianificati per il periodo natalizio. Oltre al mercatino, sono presenti 10 attrazioni a Roma, tra cui il Christmas on Ice, lo show di pattinaggio sul ghiaccio. Nel 2024 è stata strutturata una nuova area a tema, ovvero l’Oriental Show: il Festival delle luminarie Cinesi, pronto a stupire grandi e piccini con 220 installazioni luminose, altre fino a 8 metri. Come da tradizione, è presente il Villaggio di Natale. Per Capodanno, il gran finale per salutare il 2024: un vero e proprio villaggio del divertimento, con cene e cenoni, ma anche DJ set, fuochi d’artificio e ben 40 attrazioni.

Villaggio di Natale al laghetto dell’EUR

Dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, prepariamoci per uno degli eventi natalizi più importanti della Capitale: il tradizionale Villaggio di Natale che si tiene al laghetto dell’EUR. Di solito è allestito con oltre 100 espositori, curati naturalmente a tema natalizio, ed è possibile acquistare prodotti food, beverage, artigianali, vintage e tanto altro. Tra le casette di legno e le bancarelle, non dimentichiamo di fare un giro anche nella pista di pattinaggio su ghiaccio: un’esperienza immersiva e tradizionale.

Christmas World a Villa Borghese

Il Natale a Roma, precisamente a Villa Borghese, è preso molto seriamente: nuove attrazioni (più di 10) attendono local e turisti nel 2024, più di 300 artisti internazionali e tutta la magia del Natale, con uno spazio espositivo di oltre di 60.000 mq.

Fantastico Castello di Babbo Natale

Dal 17 novembre, per tutti i sabati, domeniche e i festivi nazionali, fino al 6 gennaio 2025, il Fantastico Castello di Babbo Natale aspetta grandi e piccini per aggirarsi nei dintorni del castello, con la Sala del Trono, Camera da Letto, le Slitte, o ancora la possibilità di incontrare gli Elfi Giocattolai. Una novità del Natale 2024 è Inside&Out, per divertirsi insieme alle emozioni, come Gioia, Tristezza, Rabbia, Imbarazzo e non solo. Un’attrazione pronta a conquistare il cuore di tutti.

Quando si svolge il mercatino di Natale a Roma

Date alla mano, quando si svolgono i mercatini natalizi a Roma? Tutto è pronto per accogliere le persone che amano le festività: segniamo le date dei giorni di apertura e di chiusura per organizzare le giornate di festa nella Capitale.

Mercatino di Natale di Piazza Navona : aperto dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: aperto dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Natale a Cinecittà World : dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Villaggio di Natale al laghetto dell’EUR : dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Christmas World a Villa Borghese: fino al 7 gennaio 2025.

Come raggiungere il mercatino di Natale a Roma

Come immergersi nella magia delle feste a Roma? Semplice: con i nostri consigli. Dopo aver parlato di alcuni dei mercatini e degli eventi più attesi, cerchiamo di capire come raggiungerli. Roma è servita dai bus, dal tram e dalla metro:

Mercatino di Natale in Piazza Navona : è possibile prendere la metro A fino alla fermata di Piazza di Spagna o Barberini, in circa 15 minuti a piedi ci si arriva facilmente. In alternativa, i bus 64, 70, 81 o il 87, oppure il tram 8 fino a Largo di Torre Argentina;

: è possibile prendere la metro A fino alla fermata di Piazza di Spagna o Barberini, in circa 15 minuti a piedi ci si arriva facilmente. In alternativa, i bus 64, 70, 81 o il 87, oppure il tram 8 fino a Largo di Torre Argentina; Mercatino di Natale a Cinecittà World : in auto, bisogna seguire le indicazioni per il parco dall’autostrada A9 (Roma-Fiumicino), oppure prendere la navetta da Roma Eur Palasport (Metro B);

: in auto, bisogna seguire le indicazioni per il parco dall’autostrada A9 (Roma-Fiumicino), oppure prendere la navetta da Roma Eur Palasport (Metro B); Christmas World a Villa Borghese: con la metro, basta scendere a Piazza di Spagna e camminare per poco più di una decina di minuti, oppure le linee dell’autobus che si fermano nelle vicinanze sono 83, 52, e 63. Certo, è sempre possibile andare in auto, ma sotto il periodo natalizio potrebbe non essere facile trovare posto.

Eventi natalizi a Roma

Quelli di Roma, sono tra i mercatini di Natale in Italia più amati: tuttavia, non mancano idee per strutturare ulteriormente il proprio viaggio con ulteriori idee, come gli eventi collaterali. Quali? L’Orto Botanico di Roma con Trame di Luce, dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, offre uno spettacolo a dir poco imperdibile, ed è possibile provare street food dolce e salato per arricchire ulteriormente l’esperienza. La città si immerge in un’atmosfera suggestiva e festiva anche per i presepi, da vedere a Piazza San Pietro, alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, o ancora alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e Basilica dei Santi Cosma e Damiano.