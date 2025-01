Promozione flash Ryanair: vola con lo sconto da gennaio a marzo 2025

“Se ti senti un po’ a corto di soldi dopo le favolose (ma costose) festività, non preoccuparti. Approfitta di un affare per il nuovo anno con la promozione flash di 48 ore di Ryanair che offre ai clienti uno sconto del 20% sui voli di gennaio, febbraio e marzo. Con centinaia di emozionanti destinazioni baciate dal sole invernale e tanti city break tra cui scegliere, il tuo unico problema sarà decidere dove andare! Questa incredibile offerta è disponibile per la prenotazione da ora fino alla mezzanotte di domani (giovedì 9 gennaio), quindi affrettati e prenota subito a queste tariffe stracciate su Ryanair.com”, ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair.

Ryanair ha iniziato il nuovo anno con una serie di promozioni vantaggiose per i viaggiatori. L’ultima della quale approfittare subito è una promozione flash che dura solo 48 ore e permette di usufruire di uno sconto del 20% su voli selezionati. La compagnia numero 1 in Europa propone sconti significativi su determinate rotte, con tariffe a partire da 14,99 euro per voli verso diverse destinazioni nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 . Chi vuole fare una veloce pausa dalla quotidianità o una vacanza fuori stagione, al caldo o al freddo, ha l’imbarazzo della scelta per visitare alcune città europee suggestive e interessanti.

Come funziona la promo

Per approfittare di questa offerta a tempo bisogna prenotare un volo dalla giornata dell'8 gennaio entro la mezzanotte del 9 gennaio 2024 sul sito di Ryanair. Le destinazioni disponibili sono tante e per tutti i gusti, e le tariffe partono da 14,99 euro per poi variare a 16,99 - 19,99 - 24,90 euro, fino a un massimo di 32,70 euro. Basta scegliere la tratta desiderata, ricordarsi di aggiungere i bagagli necessari e prenotare secondo le modalità classiche del portale online della compagnia.

Tre destinazioni da non perdere

Tra le destinazioni più economiche previste da questa offerta vi consigliamo Marrakech se preferite un clima mite. Qui le montagne innevate dell'Atlante offrono uno sfondo mozzafiato per le giornate di sole, ideali per rilassarsi a bordo piscina, mentre le serate fresche e frizzanti aggiungono un fascino magico. Si può anche passeggiare tra i vivaci souk e immergersi nella vivace energia della piazza Jemaa el-Fnaa, dove storia e cultura si fondono perfettamente.

Fonte: iStock

Se preferite vivere la frenesia e il fascino delle città europee Londra è sempre una meta da non perdere, anche perché la vita e le attività in loco sono care per il cambio euro-sterlina di solito, quindi risparmiare sui voli non è da sottovalutare. La capitale inglese è bella in tutte le stagioni, offrendo molte visite culturali, iniziative artistiche, intrattenimento come spettacoli teatrali, shopping e tanto altro.

Infine la terza destinazione più conveniente è Budapest, la capitale dell'Ungheria tagliata in due dal Danubio che offre castelli di un'epoca passata, bagni termali, musei ricchi di storia e mercati alimentari dove curiosare tra prodotti tipici. Da non perdere il quartiere storico del Castello di Buda, Varhegy, con palazzi maestosi e statue imponenti, oppure le antiche mura con la Galleria Nazionale Ungherese e il Museo Ospedale nella Roccia da visitare con attenzione e ancora il celebre Bastione dei Pescatori. Il lato moderno della città è Pest, dove si può passeggiare per negozi e ristoranti di lusso dove provare diverse specialità come il famoso gulasch o l'halaszlè.