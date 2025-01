Ryanair, promozione flash di 48 ore per celebrare il Pay Day

Fonte: iStock Anche Tangeri può essere raggiunta con l'offerta Ryanair

Gennaio è ormai agli sgoccioli e cominciamo a sentire nell’aria profumo di primavera! In più, dopo un lungo mese di risparmio post festività, il Pay Day (il primo giorno di paga dell’anno) è finalmente arrivato per molti e Ryanair ha pensato di aiutarvi a festeggiare con una promozione flash. Con questa offerta, avete tempo fino alla mezzanotte del 30 gennaio 2025 per acquistare i vostri biglietti aerei a partire da 16,99 euro, una tariffa vantaggiosa che vi permetterà di raggiungere tantissime mete europee a febbraio e marzo.

L’offerta, come sempre, è valida su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle mete al caldo, per cominciare a sentire sulla pelle il calore dell’estate, alle capitali più sottovalutate d’Europa, per viaggiare nelle destinazioni meno colpite dal turismo di massa. Qui trovate i nostri consigli su alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere sfruttando la promozione flash di Ryanair.

Da Milano Bergamo a Tangeri

Con l’offerta Ryanair potrete volare verso il Marocco dall’aeroporto di Milano Bergamo e raggiungere una meta poco visitata: Tangeri. Seppur in passato vantasse la nomea di città decadente, meta prediletta di musicisti e artisti che qui trovarono rifugio, dal chitarrista Jimi Hendrix allo scrittore beat William Burroughs, oggi quella decadenza è un ricordo lontano. Una volta arrivati e lasciate le valigie in albergo, andate a fare una passeggiata tra gli edifici bianchi della Kasbah, decorati da buganvillee in fiore.

Affacciandovi sul lungomare, invece, noterete fin da subito la volontà della città di guardare al futuro e alla modernità, rappresentata visibilmente dalla presenza di grattacieli, ristoranti, catene di fast food e riad di lusso. Non dimenticate, inoltre, di fare tappa al Museo della Kasbah, dove potrete approfondire l’evoluzione dell’arte contemporanea marocchina.

Da Napoli a Sofia

Da Napoli, invece, volerete a tariffe convenienti verso la capitale della Bulgaria. Sofia, con la sua atmosfera giovane e moderna, conquista i visitatori sia con architetture particolari, dalle chiese con cupole a cipolla alle moschee ottomane, con i grandi parchi e i giardini perfettamente curati. Potete dedicarle un weekend dove consigliamo di inserire nell’itinerario gli scavi archeologici del Complesso dell’Antica Serdica, il Museo di Storia, allestito negli spazi delle vecchie terme della città, e la Cattedrale di Aleksander Nevski.

Agli amanti dell’arte, invece, consigliamo di fare tappa anche alla prestigiosa Galleria Nazionale Quadrat 500.

Fonte: iStock

Da Catania a Budapest

L’ultima meta che vi consigliamo è Budapest che, proprio in questo periodo, comincia a essere meno fredda e ancora non presa d’assalto dal classico turismo estivo. Trascorrete le giornate passeggiando nel quartiere ebraico, provando specialità tipiche come la chimney cake o i langos e attraversando i diversi ponti che vi porteranno nel quartiere di Buda. Visitate il castello, il Bastione dei Pescatori e prenotate un tour in barca serale per ammirare il Parlamento illuminato la sera.

Tra le cose da vedere citiamo anche le imperdibili terme, dove le più famose sono tre: le terme Széchenyi sono quelle più visitate della città grazie alla presenza di piscine interne ed esterne, saune e bagni turchi; le terme Gellert, bellissime nell’edificio in stile liberty; le terme Rudas, le più piccole, ma con una terrazza panoramica invidiabile.