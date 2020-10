Offerta Ryanair, tantissimi voli a 9,99 euro

editato in: da

Per celebrare Halloween, non c’è niente di meglio che prenotare un weekend fuori porta! Ryanair ha infatti lanciato una promozione davvero interessante, proprio in occasione della festa più spaventosa dell’anno. A quanto pare, è proprio giunto il momento di organizzare la prossima vacanza.

La compagnia aerea low cost ha dedicato ai suoi passeggeri un’offerta da brividi. Solo per poche ore saranno disponibili biglietti ad appena 9,99 euro, per volare verso le più belle mete italiane ed europee. La promozione, valida sui viaggi da effettuarsi entro la fine di dicembre 2020, durerà davvero pochissimo: questi prezzi imbattibili valgono solo per i voli prenotati entro la mezzanotte del 31 ottobre, in pieno spirito di Halloween. E se non avete idea di quale destinazione scegliere per la vostra vacanza, lasciatevi ispirare dai nostri suggerimenti.

L’autunno è la stagione perfetta per concedersi un weekend a contatto con la natura. Il foliage, con i suoi colori magici, è un’esperienza che non potrete dimenticare facilmente: volando fino a Cuneo, potrete partire dunque per un’immersione nei territori delle Langhe, dove immense distese di vigneti si tingono di rosso e di oro, in mille nuance che brillano al sole. Oltre a passeggiare in paesaggi incontaminati, potrete scoprire le bellezze dei piccoli borghi che punteggiano queste terre e anche assaporare i prodotti tipici locali – non dimenticate di portare a casa un souvenir per gli amici.

Pensate che la Sardegna sia bella solamente d’estate? Questa è l’occasione giusta per scoprire Cagliari e i suoi gioielli architettonici: rimarrete incantati camminando tra le stradine del cuore fortificato di Castello, ammirando il quartiere più antico che domina dall’alto l’intera città. Concedetevi poi una visita al Palazzo Civico, splendido edificio in calcare bianco che ricalca lo stile liberty. E una passeggiata romantica lungo la celebre spiaggia del Poetto vi regalerà un’incantevole vista sul mare d’inverno.

Una gita a Pescara vi permetterà di scoprire paesaggi bellissimi, come la suggestiva Costa dei Trabocchi, che d’estate attira migliaia di turisti con le sue spiagge deliziose. Ma è anche l’occasione perfetta per un’immersione culturale nel territorio che ha dato i natali a Gabriele D’Annunzio. La sua casa conserva ancora moltissimi cimeli dello scrittore e spesso accoglie interessanti mostre temporanee. A lui sono dedicati anche la Pineta Dannunziana, incantevole riserva naturale che sorge nel cuore della città, e il Teatro Monumento Gabriele D’Annunzio, un’arena a cielo aperto che ospita moltissimi eventi.