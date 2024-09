Una nave di libri: il viaggio letterario di Grimaldi Lines

Fonte: Photo by Max Cavallari/Getty Images Una nave di libri

Grimaldi Lines Tour Operator continua a sorprendere con i suoi eventi speciali, e dal 13 al 17 novembre 2024 propone un’edizione esclusiva di “Una nave di libri“, organizzata in collaborazione con Agra Editrice e la testata Leggere. Si tratta di un affascinante viaggio culturale che si svolgerà a bordo della Cruise Ausonia, lungo la tratta Napoli-Palermo, con una sosta nella splendida città siciliana.

Un fitto calendario di eventi

Durante la navigazione, gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a una serie di incontri letterari, spettacoli musicali e momenti di animazione.

Tra i protagonisti vi sarà lo scrittore siciliano Roberto Disma, che presenterà il suo ultimo romanzo Venus Malus, accompagnato dalle note della chitarra, riproponendo così l’atmosfera dei cantastorie di un tempo. Sarà presente anche Lorenzo Marone, noto autore napoletano, con la sua più recente opera.

Emilia Costantini, critica teatrale e giornalista, introdurrà il suo libro Tu dentro di me, mentre la cantautrice Patrizia Cirulli proporrà un repertorio di canzoni ispirate alle poesie di Eduardo De Filippo e altri poeti dialettali.

Ma l’evento non si limita alla letteratura: in programma anche un focus sull’enogastronomia, con Dario Stefano, promotore della rinascita del vino pugliese e autore del libro Enoturismo 4.0, che condurrà una degustazione del vino rosato Tacco Rosa, prodotto da uve negroamaro. Una combinazione perfetta di cultura, musica e sapori per un viaggio unico nel suo genere.

Una sosta culturale ed enogastronomica a Palermo

Fonte: iStock

Durante la tappa a Palermo, gli ospiti potranno esplorare la città grazie a tour guidati che includono visite a luoghi di grande interesse storico e culturale, come la splendida Cappella Palatina, il maestoso Duomo di Monreale, e le eleganti ville aristocratiche settecentesche di Bagheria.

Anche in questa fase del viaggio, non mancherà l’elemento enogastronomico. Mario Liberto, presidente dell’Accademia Enogastronomica Epulae, guiderà una speciale degustazione curata dallo chef stellato Nino Ferreri. I partecipanti avranno anche l’occasione di visitare l’azienda vinicola Duca di Salaparuta, che celebra i suoi 200 anni di attività, e scoprire l’eccellenza della pasticceria siciliana tramite le creazioni dei maestri pasticceri Salvatore Cappello e Salvatore Garofalo.

Il tour guidato di Napoli

Il viaggio si conclude con un emozionante tour guidato di Napoli per scoprire le meraviglie di una delle città storiche d’Europa. Il tour includerà una visita al Museo di Capodimonte, rinomato per la sua straordinaria collezione d’arte e per la vista mozzafiato sullo skyline. Un momento conclusivo che rappresenta una preziosa chance per approfondire la storia e la cultura partenopea, coronando così un viaggio ricco di esperienze indimenticabili.

Informazioni pratiche

Il pacchetto di viaggio parte da 463 euro a persona e comprende: