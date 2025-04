Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Sguardo sull'Amerigo Vespucci, la storica nave della Marina Militare italiana

La storica Nave Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana, è pronta a fare tappa a Brindisi dal 12 al 15 aprile 2025. Si tratta di un evento che rappresenta un’opportunità unica per la città pugliese e per tutti gli appassionati di storia navale e tradizione marinara, che già hanno avuto occasione di vederla in altre tappe italiane.

Ecco tutti i dettagli per visitare la nave militare più famosa al mondo nei prossimi giorni in Puglia.

Il tour mondiale della Vespucci: adesso anche in Puglia

Nel luglio 2023, la Nave Amerigo Vespucci ha intrapreso un tour mondiale che l’ha portata a solcare i mari per 20 mesi, toccando 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti, percorrendo oltre 46.000 miglia nautiche. Questo viaggio ha combinato l’attività formativa degli Allievi Ufficiali della Marina Militare con una significativa missione diplomatica e culturale, promuovendo l’immagine dell’Italia nel mondo.

Attualmente, la Nave sta percorrendo il “Tour Mediterraneo”, che prevede 17 tappe in diverse città italiane. Dopo aver fatto tappa a Trieste, Venezia, Ancona e Ortona, Brindisi rappresenta una delle prossime soste importanti. Dopo Brindisi, la Nave proseguirà il suo viaggio verso Taranto, dove sarà ormeggiata dal 16 al 22 aprile.

Oltre alle visite, Brindisi offrirà una serie di eventi collaterali pensati per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Uno degli appuntamenti più attesi è il “Fly Tandem Show” di Mattia Lancia e Carlotta Infussi, una coppia che unisce passione per lo sport e per la danza. Gli spettacoli si terranno il 12 aprile nelle acque antistanti la nave, con orari fissati alle 10:30, 15:00 e 19:30. La performance notturna, in particolare, promette di incantare il pubblico grazie all’uso di tute LED che illumineranno la scena.

Inoltre, il 14 aprile, la Diolovuole Band si esibirà presso la Scalinata Virgiliana dalle 19:00 alle 21:30. Questo gruppo musicale, nato nel 2012, ha come missione quella di diffondere attraverso la musica il messaggio di amore e pace di don Tonino Bello. Con una formazione che include fiati, chitarre e voci, la band promette un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

Come visitare l’Amerigo Vespucci a Brindisi

In concomitanza con l’arrivo della Nave, Brindisi ospiterà il “Villaggio IN Italia”, un’esperienza immersiva che permetterà ai visitatori di vivere e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale della Vespucci. Il Villaggio includerà diverse aree tematiche, tra cui l’Area Accoglienza, i LEDwall Immersivi, lo Shop Ufficiale, la Conference Hall, l’Area Ristoro a cura di Eataly, l’Area Sponsor e la possibilità di effettuare visite a bordo della Nave Amerigo Vespucci. Il Villaggio sarà aperto con ingresso libero nei seguenti orari:

12 Aprile : 10:30 – 21:30

: 10:30 – 21:30 13 Aprile : 09:30 – 21:30

: 09:30 – 21:30 14 Aprile: 09:30 – 21:30

Le visite a bordo della Nave Amerigo Vespucci sono un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di storia e tradizione navale. Le visite saranno disponibili nei seguenti orari:

12 Aprile : 16:00 – 21:00

: 16:00 – 21:00 13 Aprile: 15:00 – 21:00

L’accesso a bordo è gratuito previa prenotazione nominale, esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’evento. Si consiglia di prenotare in anticipo, poiché i posti disponibili sono limitati. Tuttavia, a causa delle sue caratteristiche strutturali risalenti a epoche precedenti all’introduzione di specifici accorgimenti per l’accessibilità, potrebbero esserci limitazioni per le persone con disabilità motorie. In particolare, la Nave presenta barriere architettoniche che rendono impossibile l’installazione di rampe per l’accesso alle carrozzine. Di conseguenza, per ragioni tecniche e di sicurezza, l’accesso a bordo potrebbe non essere garantito alle persone con difficoltà di deambulazione che necessitano di ausili come sedie a rotelle.