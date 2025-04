La nave Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle il 30 aprile per celebrare Agrigento Capitale della Cultura: visite a bordo e Villaggio IN Italia

Fonte: iStock Il veliero italiano più famoso al mondo

Il prossimo 30 aprile 2025, Porto Empedocle si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: l’arrivo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, storica imbarcazione della Marina Militare Italiana e simbolo dell’eccellenza nautica del Belpaese. Un’occasione speciale che rientra nel calendario delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e che rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale per tutta la Sicilia.

La visita della Vespucci a Porto Empedocle non è soltanto una sosta tecnica o una tappa logistica: è un vero e proprio omaggio alla storia, alla tradizione marinara e alla cultura italiana, che si intreccia con il fascino senza tempo di uno dei velieri più ammirati al mondo. Per i visitatori, sarà un’opportunità rara e preziosa per salire a bordo, esplorare i ponti, conoscere la vita quotidiana dell’equipaggio e respirare da vicino il profumo del legno, del mare e delle vele spiegate al vento.

L’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle

La presenza dell’Amerigo Vespucci nel porto di Porto Empedocle si inserisce all’interno di un lungo itinerario che ha avuto inizio nel luglio 2023, quando il veliero ha lasciato l’Italia per intraprendere un imponente viaggio attorno al globo. Un tour mondiale che ha visto la nave attraversare i cinque continenti, approdare in trenta Paesi e visitare trentacinque porti internazionali, con un percorso di oltre 46.000 miglia nautiche.

Durante la traversata, la Vespucci non ha solo svolto la sua missione primaria di nave scuola per gli Allievi Ufficiali della Marina Militare, ma ha anche portato avanti un compito di rappresentanza istituzionale, promuovendo l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze culturali, industriali e artigianali in ogni parte del mondo. Un’ambasciatrice galleggiante del Made in Italy, che ha fatto tappa nei principali porti mondiali, raccogliendo ovunque ammirazione e rispetto.

Attualmente, la nave sta percorrendo la parte conclusiva del suo viaggio con il “Tour Mediterraneo”, una serie di 17 tappe in città italiane. Dopo aver solcato l’Adriatico e visitato porti come Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Brindisi e Taranto, il prossimo attracco sarà proprio Porto Empedocle, dove arriverà a fine aprile. L’attesa è già alta e la città si sta preparando ad accoglierla con tutti gli onori.

Come visitare la nave scuola della Marina Militare

La visita a bordo dell’Amerigo Vespucci è molto più di una semplice escursione turistica: è un vero e proprio viaggio nella storia della marineria italiana. Ogni dettaglio, dai pennoni alle sartie, dalle cabine agli alloggi ufficiali, racconta la lunga tradizione della Marina Militare e il valore formativo della nave per intere generazioni di ufficiali.

Per poter accedere alla nave durante la sua permanenza a Porto Empedocle, è necessario prenotare la visita tramite il sito ufficiale del Tour Vespucci. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma online, sarà possibile selezionare la località, scegliere la data e l’orario desiderati e inserire i dati personali. La procedura consente di prenotare fino a quattro ingressi per volta, e al termine si riceverà un QR code da presentare all’ingresso insieme a un documento d’identità.

Questa modalità di prenotazione, obbligatoria, è stata introdotta per gestire in modo efficiente l’elevato numero di richieste e garantire un’esperienza fluida e sicura per tutti. Le visite sono infatti guidate e prevedono un percorso preciso, con spiegazioni dettagliate fornite direttamente dall’equipaggio, pronto a condividere aneddoti, curiosità e informazioni tecniche sul funzionamento della nave.

Consigli per visitare la nave Amerigo Vespucci

Per vivere appieno la magia della visita all’Amerigo Vespucci, è importante seguire alcune semplici indicazioni. L’accesso a bordo sarà consentito esclusivamente nell’orario prenotato, con una tolleranza di circa 15 minuti. La durata della visita è di circa mezz’ora, un tempo sufficiente per esplorare le aree principali della nave e ascoltare il racconto dei marinai.

È richiesto un abbigliamento adeguato e soprattutto scarpe chiuse e comode, per motivi di sicurezza. Non saranno ammessi animali, passeggini o oggetti voluminosi, e in caso di maltempo l’evento potrà essere annullato con un preavviso minimo di due ore, tramite comunicazione ufficiale sul sito del tour.

L’invito è quindi a prepararsi per tempo, consultando gli aggiornamenti e completando la prenotazione online con il giusto anticipo, considerata l’elevata richiesta prevista per questa speciale tappa siciliana.

Il Villaggio IN Italia e le eccellenze del Made in Italy

Accanto alla nave, a rendere ancora più ricca l’esperienza dei visitatori, sarà allestito anche il Villaggio IN Italia. Si tratta di uno spazio espositivo e interattivo nato per accompagnare l’Amerigo Vespucci lungo il suo itinerario e valorizzare le eccellenze italiane nei settori più rappresentativi del Made in Italy: dall’enogastronomia alla moda, dall’innovazione tecnologica all’artigianato.

Voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il progetto coinvolge ben 12 ministeri ed è stato pensato come un autentico villaggio itinerante. All’interno saranno presenti un’area accoglienza, installazioni immersive con LEDwall, una conference hall per eventi e incontri istituzionali, un’area ristoro gestita da Eataly, uno shop ufficiale e numerosi stand dedicati agli sponsor. Un’occasione non solo per conoscere la nave, ma anche per esplorare l’Italia delle idee, della creatività e dell’innovazione.