Fonte: iStock Osaka di notte

Osaka è in pieno fermento, pronta ad accogliere milioni di visitatori in occasione dell’Expo 2025 che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Tra le maggiori città del Giappone, Osaka vanta un fascino inconfondibile contraddistinto da un’energia contagiosa che traspare nella volontà di svelare ai visitatori i suoi angoli più autentici e memorabili. Tra questi, spicca sicuramente il fiume che, da sempre, occupa un ruolo fondamentale nella storia della città.

Soprannominata la “Città dell’Acqua” durante il periodo Meiji, in passato l’abbondanza di corsi d’acqua ha favorito la crescita della regione, trasformandola in un importante centro economico e culturale del Giappone occidentale. Oggi, circa il 10% della città è costituito da canali e fiumi e Osaka si sta impegnando per valorizzarne il potenziale trasformandoli in luoghi vivaci, dinamici e turistici. E, proprio in occasione dell’Expo 2025, ha inaugurato una nuova esperienza: l’Osaka Night Cruise.

L’Osaka Night Cruise: un’esperienza notturna imperdibile

Una delle iniziative turistiche più attese dell’Expo 2025 in città è “Water and Light Axis”, un corridoio di acqua e luce percorribile con l’Osaka Night Cruise. Seduti comodamente su una nave da crociera, potrete raggiungere la sede dell’Expo da Nakanoshima e, nel mentre, assistere a un entusiasmante spettacolo di acqua e luce tra fontane e proiezioni luminose. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere il paesaggio del lungofiume di Osaka con un’esperienza che intrattenga i visitatori e permetta loro di godere della città in un modo diverso.

Tra i momenti più belli della crociera c’è lo spettacolo delle fontane: questo inizia poco dopo la partenza e si sviluppa su un palco galleggiante con 50 fontane multicolori sincronizzate con diverse tracce musicali, che spaziano da successi occidentali a brani giapponesi, come la canzone tema dell’Expo, “Kono Hoshi no Tsuzuki wo“. Inoltre, getti d’acqua multidirezionali creano uno spettacolo visivo 3D ammirabile da ogni angolazione. Lo spettacolo si terrà ogni ora per cinque minuti al giorno, dalle 12:00 alle 22:00, a partire dal 12 aprile fino alla fine dell’Expo 2025.

Fonte: Ufficio Stampa

Il fascino notturno di Osaka

Oltre allo spettacolo offerto dalle fontane luminose, salendo sulla crociera notturna avrete l’opportunità di ammirare gli scenari più belli di Nakanoshima, che diventa particolarmente incantevole dopo il tramonto, quando lo skyline composto dai ponti e dai grattacieli si illumina. Le architetture della città sono state valorizzate con stile in occasione dell’Expo 2025 anche grazie a uno spettacolo di projection mapping lungo il fiume Higashi Yokobori. Qui, utilizzando i piloni e i ponti dell’autostrada Hanshin Expressway, le proiezioni si fondono perfettamente con le strutture locali.

La crociera, inoltre, costeggia diversi punti di riferimento di Osaka, tra cui il ponte Hommachi, il ponte attivo più antico della città, costruito nel XVI secolo, e il Minatomachi River Place, un complesso moderno costruito attorno alla live house Namba Hatch, prima di arrivare a Dotonbori, la vostra destinazione finale. Famosa per le sue insegne al neon, in particolare quelle dell’uomo che corre della Glico e del granchio Kani Doraku, rappresenta un ottimo punto di sbarco dove avventurarsi alla scoperta delle specialità tipiche della città!