Il Natale caldo e magico che non ti aspetti

Fonte: Getty Images The Shoppes, Marina Bay Sands

L’unica vera difficoltà di questo periodo sarà scegliere la destinazione da raggiungere per vivere tutta la magia del Natale e toccare con mano l’incantato spirito delle feste. La scelta, neanche a dirlo, è ampissima, perché non c’è città del mondo che non si sia già abbigliata a festa regalandoci visioni di immensa bellezza.

Mercatini grandissimi, storici e straordinari hanno invaso le piazze delle città, mentre i grandi e maestosi alberi di Natale hanno acceso i percorsi urbani e inaugurato la magia. Insieme a loro tantissime decorazioni che contribuiscono a creare un’atmosfera incantata, e che illumina di magia le strade cittadine.

E se è vero che ci sono alcune destinazioni che sembrano nate per trasformarsi in magici regni di Natale durante il periodo dell’Avvento, è vero anche che ce ne sono altre che, inaspettatamente, consentono di vivere una favola natalizia senza eguali. Come succede a Singapore, dove è possibile trascorrere un Natale di immensa bellezza, al caldo.

Natale a Singapore

Organizzare un viaggio a Singapore è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. La città-stato situata nel sud della Malesia, infatti, è la meta perfetta di tutti gli amanti del clima tropicale, ma anche di tutte le persone affascinate dagli spazi verdi che vivono e convivono con grattacieli spettacolari ed edifici avveniristici.

Ci sono poi, a Singapore, i Garden by the Bay che lo sappiamo, non hanno bisogno di presentazioni. Questo enorme parco pubblico, che si estende su una superficie di oltre 100 ettari nel cuore cittadino, e che si affaccia sul lago artificiale Marina Reservoir, è uno dei luoghi più belli e affascinanti di tutto il mondo.

Singapore, dicevamo, è destinata a incantare e a sorprendere i viaggiatori di tutto il mondo in ogni periodo dell’anno. Ma c’è qualcosa di magico che succede qui proprio nel mese di dicembre, quando l’intera città si abbiglia a festa nonostante il caldo torrido, e diventa ancora più straordinaria.

Fonte: Getty Images

La magia delle feste al caldo

Dimenticatevi maglioni pesanti, cappelli e sciarpe: il Natale a Singapore, infatti, è più caldo che mai, ma non per questo meno suggestivo e straordinario. I più freddolosi troveranno conforto nel sapere che potranno immergersi nella magia del Natale, in una delle più affascinanti metropoli del mondo, senza patire il freddo. Nonostante le temperature siano lontane da quelle che caratterizzano il villaggio di Santa Claus al Polo Nord, l’atmosfera natalizia è arrivata e ha invaso e pervaso ogni strada, piazza e quartiere della città.

Gli alberi di Natale sono stati accesi e sono tutti bellissimi. Con le loro luci, infatti, illuminano i percorsi urbani che conducono i cittadini proprio lì, tra gli incantati paesaggi natalizi dove è possibile incontrare Santa Claus e tutti i suoi aiutanti.

Non mancano neanche i mercatini di Natale, le decorazioni sontuose e luccicanti e i suoni e le melodie caratteristiche del periodo dell’Avvento. Passeggiare per i due chilometri di Orchard Road, poi, diventa una vera e propria esperienza incantata. Fermatevi ad ammirare le vetrine che traboccano di oggetti, decorazioni e ghirlande di Natale.

Imperdibile, poi, è l’installazione luminosa Christmas Wonderland, inaugurata all’interno dei Gardens by the Bay. Oltre 50000 luci a Led, infatti, hanno acceso di magia gli iconici giardini trasformandoli in una favola di Natale tutta da vivere.

Insomma se sognate il caldo, ma non volete rinunciare alla magica atmosfera di Natale, Singapore è davvero la città perfetta da raggiungere.