Senstation on Ice: così Milano si trasforma in un regno di ghiaccio

Fonte: Ansa Senstation on Ice

Sono tante, anzi tantissime, le cose da fare questo Natale e che ci portano alla scoperta di tutte quelle città del mondo che, proprio nel periodo dell’Avvento, si sono trasformate in cartoline di immensa bellezza.

Le destinazioni da raggiungere sono tantissime. Ci sono quelle che ci permettono di esplorare i più grandi e celebri mercatini di Natale, quelle che ci affascinano e ci suggestionano con i grandi e scintillanti alberi, e quelle che si trasformano in veri e propri villaggi di Natale.

E poi c’è lei, l’affascinante e seducente Milano, la capitale mondiale della moda e del design che anche quest’anno, in occasione di Natale, ha scelto di abbigliarsi a festa, per regalare scorci e visioni incantate. Ma c’è di più nella metropoli del nord Italia, perché proprio quest’anno, grazie all’installazione di un gigantesco percorso ghiacciato, il capoluogo lombardo si è trasformato nel Regno di Frozen. Ed è bellissimo.

Milano come il Regno di Frozen: l’esperienza è magica

È successo all’improvviso, e inaspettatamente, che lo sguardo dei cittadini e di tutti i viaggiatori giunti nel capoluogo lombardo in occasione dell’Avvento, si sono ritrovati davanti a uno spettacolo senza eguali: una scenografica installazione ghiacciata costruita davanti alla stazione centrale.

Si tratta di un parco di ghiaccio che prende il nome di Senstation on ice e che anticipa in qualche modo la magica e fredda esperienza che tutti possiamo vivere questo dicembre.

Grazie alla collaborazione tra la Regione Calabria e le Grandi stazioni Retail, la metropoli del nord Italia si è trasformata in una favola ghiacciata tutta da scoprire e da vivere.

Con un percorso ghiacciato di oltre 100 metri quadri, e incorniciato da altrettante scenografie, Senstation on Ice è stato illuminato con più di 120000 luci a Led, per ricreare le atmosfere fatate dei paesaggi nordici e in quelle perdersi e immergersi.

Senstation on Ice

Molto più di un villaggio natalizio, quello costruito davanti alla stazione centrale di Milano,in piazza Duca D’Aosta, è un vero e proprio regno ghiacciato, dove le favole di Natale prendono vita. Sotto al grande albero cittadino, che svetta verso il cielo per 18 metri, una grande pista di ghiaccio accoglie tutti i pattinatori che vogliono volteggiare sotto il cielo di Milano.

Senstation on Ice, con i suoi numeri stratosferici, si configura come uno dei più grandi percorsi ghiacciati del BelPaese, lo stesso che coniuga magia e incanto, divertimento e sport.

Le cose da fare, e da vedere qui sono tantissime, a partire dalla meravigliosa scenografia costruita intorno al percorso ghiacciato che, con le sue sfumature di fucsia, crea dei meravigliosi giochi di contrasto con la bianca e candida neve.

All’interno della grande struttura geodetica, posta proprio nel cuore del villaggio, sarà possibile fare un viaggio nel viaggio e visitare virtualmente gli splendidi territori della Calabria grazie a tutta una serie di installazioni multimediali e immersive.

Non manca, ovviamente, una piccola casa di Babbo Natale, anche questa inserita all’interno di una struttura geodetica. In questa i bambini potranno incontrare Santa Claus, scattare fotografie e consegnare proprio a lui le letterine.

Durante la manifestazione Senstation on Ice, inoltre, ci saranno tutta una serie di eventi culturali, artistici e sportivi volti a raccontare il territorio calabrese che, di questa iniziativa, è main sponsor. Non mancheranno neanche numerose degustazioni. L’accesso al regno dei ghiaccio è completamente gratuito mentre il villaggio resterà aperto fino all’8 gennaio tutti i giorni.