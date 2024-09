Vetralla, il Natale è già arrivato: è esplosa la magia

A pochi chilometri da Roma, incastonato nella suggestiva cornice della Tuscia, c'è un luogo incantato. Qui Babbo Natale ha scelto di arrivare in anticipo

C’è sempre un certo stupore nell’osservare lo scorrere delle stagioni, nell’ammirare tutti gli spettacoli di Madre Natura che, come un sapiente artigiano, plasma tutto ciò che ci circonda. Ma c’è un periodo che, più di altri, ha qualcosa di speciale e unico, una scintilla che fa sognare, che ci incanta e ci fa diventare bambini. Stiamo parlando del Natale, un momento gioioso e condiviso che è atteso dai più.

Ed è proprio questa attesa che, in un settembre che profuma già da autunno, è stata annullata. È successo in una pittoresca cittadina dal sapore medievale, che dista pochi chilometri da Roma, situata proprio lì, nel verde dei Monti Cimini e nei pressi del cratere vulcanico che ha visto nascere il Lago di Vico.

Ci troviamo a Vetralla, nel cuore della Tuscia. È proprio qui che il 13 settembre Santa Claus ha deciso di arrivare, e di sostare, per far sognare grandi e bambini in attesa del giorno più bello dell’anno. È sempre qui che il Natale è già arrivato facendo esplodere la magia.

Pittoresca, deliziosa, ricca di storia e di cultura: Vetralla è una di quelle destinazioni che tutti dovremmo raggiungere almeno una volta nella vita. Situato ad appena 70 km dalla Capitale, il comune viterbese è stato a lungo crocevia di popoli e culture che intersecano le storie etrusche, romane e longobarde.

Passeggiare per le strette viuzze, ammirare il centro storico e respirare l’atmosfera di un tempo: questi sono solo alcuni dei motivi per visitare Vetralla. Ma ce ne uno che, a partire da settembre, renderà ancora più bella la permanenza in questo luogo.

Dal 13 settembre, e fino a gennaio, il comune viterbese ospiterà Babbo Natale e tutto il suo entourage, anticipando di qualche mese il calendario con l’obiettivo di regalare un sogno a grandi e bambini. Attraverso tutta una serie di percorsi, di giochi e di strutture da visitare, i viaggiatori potranno immergersi completamente nel magico mondo del Natale già a partire da questo autunno.

Non è la prima volta che Santa Claus sceglie Vetralla come sua dimora, anche se mai era arrivato così in anticipo. Il comune viterbese, infatti, è da anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti di questa festa. Basti pensare che il Regno di Babbo Natale, che prende vita nel Periodo dell’Avvento, attira ogni anno più di 600.000 persone provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Quello che inizialmente era un negozio di addobbi e decorazioni natalizie, con gli anni si è trasformato in un vero e proprio regno incantato, attirando così tutte le persone affascinate dalle abbaglianti atmosfere di dicembre. Qui è possibile incontrare gli elfi, immergersi nelle suggestive atmosfere natalizie, attraversare tunnel di luci e magia e poi, ancora perdersi nel tunnel glaciale e nel bosco fatato. Si può fare shopping nel villaggio, pattinare sul ghiaccio e assistere alle parate e agli spettacoli giornalieri. Ovviamente non mancano gli incontri con Babbo Natale che è proprio lì, nella sua casetta, ad accogliere i bambini di ogni età (da 0 a 1000 anni).

Tutti sono invitati a entrare in questo mondo. A sognare e a toccare con mano la magia per vivere lo spirito più autentico del Natale in modi e maniere straordinarie. L’ingresso è gratuito e il Regno di Babbo Natale a Vetralla resterà aperto tutti i giorni della settimana dal 13 settembre e fino al 6 gennaio del 2025.