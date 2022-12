Winter glamping: dormire in un campeggio di lusso immerso nella neve

Fonte: Tarik Saidi_Lakeside Petzen Glamping Il Lakeside Petzen Glamping

Quando si pensa a una vacanza in inverno in montagna, immancabilmente, la prima cosa che viene in mente è uno chalet in cui rifugiarsi dopo una giornata sugli sci per rilassarsi davanti al camino. Chi l’ha detto però che il periodo più freddo dell’anno non possa essere l’occasione per andare in campeggio? Proprio così, le vacanze invernali sono sempre più all’insegna del winter glamping, il campeggio di lusso legato a questo periodo dell’anno.

Winter glamping, un’esperienza indimenticabile

Il campeggio è un modo di andare in vacanza si è evoluto continuamente, fino a essere caratterizzato da ogni tipo di comfort. Il winter glamping non è altro che la versione invernale del glamping. La parola è nata dall’unione tra “glamour” e “camping”, una sorta di resort che permette di visitare ogni luogo in giro per il mondo senza rinunciare al lusso. Il winter glamping è il modo ideale per vivere appieno la natura, i suoi profumi, i suoi colori e le sue meraviglie.

I campeggi di questo tipo sono un autentico sogno a occhi aperti per gli appassionati di sci che possono esplorare percorsi mozzafiato, scoprire il paesaggio innevato e fare il pieno di energia. Il winter glamping trova la sua massima espressione negli chalet, nelle caratteristiche case sull’albero ma anche nelle tende, circondate proprio dalla natura e, dettaglio non certo trascurabile, completamente ecosostenibili. È un’esperienza di lusso a tutto tondo in cui le spa e i ristoranti raffinati, poi, non possono certo mancare. Tra i posti in cui questo tipo di campeggio sta riscuotendo grande successo c’è la Carinzia, una delle regioni più interessanti dell’Austria ed è proprio qui che sorge una delle strutture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Fonte: Tarik Saidi_Lakeside Petzen Glamping

Il lusso del Lakeside Petzen Glamping

Il winter glamping con la W maiuscola può essere sperimentato in prima persona presso il Lakeside Petzen Glamping. Il campeggio di lusso si trova nella parte meridionale della Carinzia, più precisamente nei pressi del lago Pirkdorfer See. È un resort che ha debuttato per la prima volta pochissimo tempo fa (è nato infatti nel 2020) e viene considerato il primo resort destinato al glamping che sia mai stato istituito in territorio austriaco. Gli appassionati di questa vacanza a contatto con la natura vengono ospitati all’interno di 8 tende eleganti e confortevoli, ma sono a disposizione anche 7 chalet e 3 case sull’albero.

Il laghetto domina il paesaggio circostante, senza dimenticare che ci si può rilassare completamente nelle saune costruite direttamente sugli alberi e concedersi qualche peccato di gola nel ristorante con terrazza panoramica. Non manca nemmeno un’area giochi per far divertire i bambini e far vivere in pieno anche a loro l’esperienza del winter glamping. Il Lakeside Petzen Glamping è anche il luogo perfetto per chi vuole dedicarsi ad altre attività, come ad esempio lo sci e il ciclismo che si possono praticare grazie alle strutture messe a disposizione dal campeggio. A circa 40 chilometri, infine, sorge la graziosa Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia e la tappa perfetta per chi vuole rendere davvero indimenticabile un viaggio all’insegna del relax e lontano dallo stress della vita quotidiana.