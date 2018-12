MilleMiglia Alitalia: cosa cambia per i passeggeri

editato in: da

Il programma MilleMiglia di Alitalia torna al 100% nelle mani della nostra compagnia di bandiera.

Alitalia e Global Loyalty Company hanno concordato che la controllata di Etihad Aviation Group cede alla compagnia aerea italiana il 75% di Alitalia Loyalty, la società che gestisce il programma di fidelizzazione dei propri passeggeri.

Per celebrare questa novità, Alitalia ha deciso di fare un regalo di Natale ai propri clienti: le miglia saranno valide fino al 31 gennaio 2020. Chi viaggia spesso con la compagnia aerea o con i suoi partner, può continuare ad accumulare miglia e, possibilmente, utilizzarle.

Il Regolamento MilleMiglia prevede che le miglia scadano anche per l’inattività dei soci: se nell’arco degli ultimi 24 mesi nessuna attività di accumulo miglia con Alitalia o con uno dei partner del programma viene registrata sul conto, le miglia saranno cancellate.

La nuova edizione del programma MilleMiglia è iniziata l’1 gennaio 2018. Chi non aveva utilizzato le proprie miglia entro quella data se l’è viste azzerate. Ecco perché la compagnia consiglia ai propri clienti di controllare regolarmente che le miglia non siano in scadenza per inattività, consultando l’estratto conto online o contattando il Servizio Clienti MilleMiglia.

Chi non accede al proprio profilo registrato da un po’ di tempo, scoprirà che è stata modificata (dal 13 novembre): oggi si possono visualizzare le proprie informazioni di viaggio in MyAlitalia e le nuove credenziali comprendono uno username e una password, mentre prima bastava il numero della carta MilleMiglia e il PIN.

Le MilleMiglia possono essere utilizzate per acquistare nuovi voli, ma anche per beneficiare di servizi aggiuntivi. Per esempio si usano per ottenere un upgrade di classe, per accedere alla lounge Casa Alitalia (dove sedersi su comode poltrone e mangiare e bere a volontà!), per imbarcarsi prima di tutti gli altri passeggeri nella fila Fast Track e per poter portare a bordo un bagaglio extra.

Chi non ha ancora aderito al programma MilleMiglia, può farlo in qualunque momento, tanto più che gli vengono regalate subito 2000 miglia. C’è anche la versione per i giovani tra i 14 e i 25 anni che si chiama MilleMiglia Young e che ha dei vataggi in più: 4000 miglia di benvenuto, 50% di miglia in più accumulate per ogni volo e si recupera il 20% di miglia se spese per acquistare i biglietti premio.