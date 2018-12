Se viaggi senza bagaglio la compagnia ti fa lo sconto

editato in: da

La nuova tendenza delle compagnie aeree è quella di premiare i passeggeri che viaggiano leggeri.

Forse sarebbe il caso di dire che ‘non penalizzano’, facendo pagare un costo extra sul bagaglio (che un tempo era incluso), a coloro che portano a bordo dell’aereo una borsa piccola e leggera.

Chi vuole risparmiare, quindi, deve portare con sé il minimo indispensabile. Facile per un viaggio breve, ma che dire se la vacanza dura una settimana? Sareste in grado di fare stare tutto l’occorrente in uno zainetto? E che dire poi dei liquidi a bordo? Vediamo quali sono le compagnie che fanno uno sconto ai viaggiatori che imbarcano con una borsa piccola.

La prima compagnia a far risparmiare denaro ai propri passeggeri che decidono di viaggiare con un bagaglio leggero è stata Ryanair. Oggi chi viaggia con questa compagnia aerea non paga alcun supplemento bagaglio se è disposto a portare a bordo solo una piccola borsa che misuri al massimo 40x20x25 cm e che possa essere riposta sotto il sedile di fronte. L’alternativa è aggiungere al prezzo del biglietto aereo 6 euro per l’imbarco prioritario, che consente di portare a bordo anche un secondo bagaglio da 10 chilogrammi, oppure 8 euro per spedire una valigia che pesi al massimo 10 kg.

Anche Wizz Air premia quei passeggeri che viaggiano leggeri. A bordo si può portare una borsa che pesi al massimo 10 kg e non misuri più di 40x30x20 cm. Pagando la Wizz Priority si può imbarcare un secondo bagaglio da 55x40x23 cm e costa tra i 5 e i 15 euro online a seconda della stagione, 25 euro in aeroporto. Senza priorità il bagaglio più grande si paga tra i 7 e i 12 euro.

Sui voli Alitalia si può imbarcare un bagaglio che pesi al massimo 8 kg e che misuri al massimo 55x35x25 cm. Se si viaggia con una tariffa Light, non è possibile spedire alcun altro bagaglio se non pagando 25 euro sul sito o 45 euro al check-in, sia per i voli nazionali sia per gli internazionali.