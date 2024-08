Dopo le Olimpiadi di Parigi, tutti pazzi per gli sport: dove provare i più strani

Fonte: @eGO Tra gli sporte estivi più belli c'è sicuramente il surf

Con 12 ori, 13 argenti e 15 medaglie di bronzo vinti dall’Italia, si sono concluse nel migliore dei modi anche le Olimpiadi di Parigi 2024, l’evento sportivo più atteso dell’estate, che ha tenuto incollati milioni di italiani, appassionati e non di sport, davanti alla Tv (o allo schermo dello smartphone). Ora che sono finiti i Giochi olimpici, si sentono tutti sportivi. E quale momento migliore se non l’estate per dedicarsi all’attività fisica provando, magari, anche qualche nuova disciplina?

Le località di villeggiatura offrono tante opportunità per fare movimento: sentieri di montagna per praticare il downhill, lungomare dove correre i 100 metri, piscine olimpioniche dove mostrare al meglio il proprio stile libero e onde da cavalcare con la tavola da surf.

Resort per gli amanti dello sport

Ci sono, poi, dei luoghi che da sempre sono specializzati in vacanze attive, perfetti per chi ama fare sport o per chi desidera affacciarsi a una nuova disciplina e scoprire se fa al caso suo oppure no. Sono i Club Med, la più grande scuola di sport del mondo. Da sempre, infatti, i resort e i villaggi della catena francese fondata negli Anni ’50 con un concetto rivoluzionario di vacanza all inclusive, dove tutto è compreso, inclusi gli sport, e di vacanza per tutta la famiglia, creando nel 1967 i Mini Club, sono famosi proprio per la grande offerta sportiva.

Se volete sapere se siete portati per la vela, provate una lezione con il laser e, se non scuffiate, significa che avete buone chance. Se non avete mai indossato gli sci invita vostra, inforcate un paio di scarponi e se arrivate alla fine della pista forse avete scoperto lo sport per voi. Insomma, il bello qui è proprio quello di mettersi alla prova con gli sport più nuovi e originali che esistono al mondo.

Fonte: @François Peyranne

Un po’ di storia

Già negli Anni ’50, l’attività sportiva era al centro dell’esperienza dei resort. Venivano già allora reclutati professionisti e atleti di altissimo livello che hanno deciso di trasmettere le proprie conoscenze e la propria passione agli ospiti che venivano in vacanza. Fu lo stesso fondatore dei Club Med, Gérard Blitz, che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, puntò sullo sport come mezzo per aggregare le persone. Da quel momento in avanti, lo sport è stato uno degli elementi chiave che ha distinto questa catena da tutte le altre che sono nate negli anni.

Gli sport più originali che si possono praticare

Oggi, in questi resort sparsi in tutto il mondo – a breve ne apriranno anche uno in Sudafrica e un altro in Arabia Saudita – si arriva a contare oltre 60 differenti sport con cui mettersi alla prova, a partire dai quattro anni in su. Sport complicatissimi, quindi, ma anche alla portata dei più piccoli.

Fonte: @Ludovic Balay

Dagli sport più tradizionali come il tennis e il golf, i Club Med sono sempre stati al passo con i tempi e hanno sempre offerto ai loro affezionati ospiti tutte le attività più recenti e più originali come il padel, che ora va tanto di moda, il pickleball – che combina elementi del tennis, del padel e del badminton – o il wing foil – surf su una tavola dotata di un’ala gonfiabile o lo stand-up paddle board o il kite.

Ma ci sono anche sport più tranquilli benché innovativi, come lo yoga con il metodo Vibhava Yoga – una pratica adatta anche ai bambini, le arti circensi e la danza, che mette allegria e crea aggregazione, un’altra delle caratteristiche di una vacanza in un resort.