ITA Airways entra nel Gruppo Lufthansa, tanti nuovi benefici per i passeggeri

La compagnia ITA Airways è entrata ufficialmente a far parte del Gruppo Lufthansa: cosa significa per i passeggeri? Ecco i benefici di cui potrete usufruire

Fonte: iStock Nuovi benefici per i passeggeri che volano con il Gruppo Lufthansa

ITA Airways, la compagnia aerea di bandiera italiana, è entrata ufficialmente a far parte del Gruppo Lufthansa, un gruppo creato dalla compagnia tedesca e che comprende anche Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines ed Edelweiss Air. Questa sinergia porterà benefici non solo alla compagnia stessa, parte del gruppo dallo scorso gennaio, ma anche ai passeggeri che decidono di volare con ITA Airways per raggiungere le destinazioni per le loro vacanze.

Dalla possibilità di accumulare e utilizzare i punti sui voli del network di Lufthansa e di ITA Airways all’utilizzo di oltre 130 lounge appartenenti a entrambe le compagnie. Scopriamo insieme quali sono le novità commerciali che porteranno benefici ai passeggeri, alcune attive già da ora, altre a partire dal 30 marzo 2025.

Novità per il programma fedeltà di ITA Airways Volare

Tra le novità introdotte diventa subito operativa la partnership tra il programma fedeltà Volare di ITA Airways e quello Miles&More del Gruppo Lufthansa, che garantirà ai 2,7 milioni di soci di Volare la possibilità di accumulare e utilizzare punti sui voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Stessa cosa vale per i 36 milioni di membri appartenenti al programma Miles&More, i quali avranno la possibilità di accumulare e utilizzare i punti sui voli ITA Airways.

Accesso alle sale lounge e nuovi terminal

L’acquisizione da parte di Lufthansa del 41% del capitale di ITA Airways porterà benefici positivi anche in altri ambiti, come quello relativo all’accesso alle sale lounge. Dal 30 marzo 2025, i passeggeri della compagnia aerea italiana potranno accedere a circa 130 lounge appartenenti al Gruppo Lufthansa e, di conseguenza, anche i passeggeri dei vettori del Gruppo Lufthansa potranno utilizzare quelle messe a disposizione da ITA.

Sempre a partire dal prossimo 30 marzo, ci saranno novità riguardanti anche i terminal presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco. ITA Airways sposterà le proprie operazioni nei terminal del gruppo nei due hub tedeschi, facilitando e velocizzando così i trasferimenti dei passeggeri, mentre negli altri hub Lufthansa, ITA è già presente nei terminal in cui sono posizionati gli altri vettori.

Codesharing e connessioni aeree armonizzate

Tra i benefici nati dall’acquisizione ci sono anche gli accordi di codeshare tra ITA Airways e i vettori del Gruppo Lufthansa: questi consentiranno ai passeggeri di combinare voli operati da più vettori del gruppo e avere a disposizione un numero maggiore di mete tra le quali scegliere per i propri viaggi.

Inoltre, i voli tra gli hub del gruppo Lufthansa (Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna e Bruxelles) e i due principali aeroporti su cui opera ITA Airways (Roma Fiumicino e Milano Linate) dal 30 marzo 2025 garantiranno ai passeggeri frequenze e orari armonizzati, oltre che una migliore distribuzione durante la giornata. Questo si traduce non solo in una scelta più ampia (le compagnie operano in tutto il mondo e offrono più di 8709 collegamenti settimanali verso oltre 258 destinazioni in più di 89 Paesi), ma anche in connessioni più brevi.

Quando sarà possibile sfruttare questi benefici? Tutti i collegamenti in codeshare possono essere prenotati a partire dal 25 febbraio utilizzando tutti i canali di vendita messi a disposizione ai viaggiatori, compresi quelli online e le app sia del gruppo Lufthansa che di ITA Airways.