Migliori e peggiori compagnie aeree 2023, ma per qualcuno è una fake news

Fonte: iStock La classifica (con polemica) delle miglio e peggiori compagnie aeree

Tra scioperi, cancellazioni e aumento quasi incontrollato dei prezzi dei biglietti, si è da poco concluso un anno, il 2022, non di certo facile per i passeggeri di tutto il mondo. E in particolare, ad aver registrato più problemi sono state alcune specifiche compagnie aeree. Difficoltà che, inevitabilmente, hanno inciso sul giudizio del loro operato.

Lo studio effettuato

Come riportato da euronews.travel la “Which?”, un’associazione dei consumatori britannica, ha richiesto a 8.000 viaggiatori del Regno Unito di valutare le compagnie aeree in base a una serie di criteri come il rapporto qualità-prezzo, il servizio clienti e l’esperienza di imbarco. Fattori che hanno permesso di fare una previsione su quali saranno i vettori migliori e peggiori per il 2023.

Il sondaggio proposto si è concentrato maggiormente sulle compagnie aeree che si sono occupate dei passeggeri quando le cose, lo scorso anno, non andavano per il meglio. Da quello che è emerso quasi una persona su tre ha affermato di aver avuto un problema con un volo nel 2022. Tuttavia, a fare davvero la differenza è stato il modo in cui ciascun vettore ha affrontato la questione.

Ciò vuol dire che alcune compagnie aeree si sono distinte offrendo ai passeggeri un’eccellente assistenza clienti e un servizio affidabile.

La peggiore compagnia aerea del 2023

Stando sempre a quanto riportato dalla rivista che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea, la peggiore compagnia aerea è risultata WizzAir che sembra aver ottenuto un punteggio del servizio clienti “pessimo”. A quanto pare, infatti, nel 2022, solo il 56% dei suoi voli sono stati in orario e quasi il 2% è stato cancellato entro 24 ore dalla partenza.

Andando più nel dettaglio si scopre che quasi la metà degli intervistati ha riferito che quando le cose non stavano andando per il verso giusto non c’era personale disponibile. I passeggeri hanno anche fatto sapere di aver avuto una brutta esperienza una volta saliti a bordo. Sembrerebbe, infatti, che gli attuali livelli di servizio e comfort sui nuovi voli a lungo raggio verso il Medio Oriente e l’Asia non siano stati all’altezza.

In difesa di WizzAir c’è da specificare che la serie di problemi che anche attualmente interessano l’industria aeronautica globale ha contribuito a peggiorare, e non di poco, le prestazioni temporali nel 2022. Problemi dovuti a una diffusa carenza di personale, in particolare nell’ambito del controllo del traffico aereo, delle operazioni a terra e della gestione dei bagagli, della sicurezza in tutti gli aeroporti, e quindi non necessariamente legati ai servizi offerti dal vettore. La compagnia aerea low cost, tuttavia, sembra aver accolto con favore tutti i feedback dei clienti al fine di perfezionare i processi per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Le peggiori compagnie aeree a lungo raggio

Sempre in base a quanto sostiene il sondaggio dell’ente consumatori britannico, per il lungo raggio una delle compagnie peggiori è Lufthansa che ha ricevuto una valutazione di due stelle da parte dei passeggeri per l’esperienza di imbarco, il rapporto qualità-prezzo e le offerte di cibo e bevande.

Allo stesso tempo, il vettore ha ottenuto una valutazione di quattro stelle per la pulizia della cabina, l’ambiente della cabina e il servizio clienti. Complessivamente, il suo punteggio è stato del 57%, il più basso tra le compagnie aeree a lungo raggio.

Non è da meno British Airways che sembrerebbe essere stata stroncata dagli intervistati. Nel dettaglio: il vettore britannico ha ottenuto due stelle per l’imbarco, il comfort dei sedili e il rapporto qualità-prezzo. Ma in generale non ha avuto più di tre stelle in qualsiasi altra categoria del sondaggio.

Tuttavia, il risultato di questo sondaggio parrebbe lasciare molto a desiderare in quanto la stessa compagnia è stata insignita del Best Airline 2022 ai News UK Travel Awards, mentre negli ultimi anni ha ottenuto ben nove Business Traveller Awards.

E Ryanair?

La rivista dedica anche un approfondimento su Ryanair che, a quanto pare, da questo sondaggio risulterebbe in fondo alla lista delle compagnie aeree economiche a corto raggio. Sebbene abbia ricevuto tre stelle per il servizio clienti – notevolmente migliore rispetto a quello di WizzAir – e risulti più affidabile della media, meno della metà dei passeggeri ha affermato di poter trovare un membro dello staff Ryanair in caso di ritardi. Ci sono state anche lamentele sull’esperienza di imbarco, sul comfort del sedile e sull’ambiente in cabina.

Ma stando sempre a quanto si può leggere sull’articolo, per Ryanair : “Questa è solo un’altra fake news su un sondaggio falso che ripetutamente fa affermazioni false su Ryanair, la compagnia aerea più affidabile e a basso costo del Regno Unito”.

Le migliori compagnia aerea del 2023

Secondo il sondaggio, nonostante i ritardi e le cancellazioni, la migliore compagnia aerea è Jet2, vettore a basso costo britannico. Il numero di voli puntuali è stato nella media, ma di certo anche lei ha subito disagi negli aeroporti con il controllo del traffico aereo.

Tuttavia, quando si sono verificati problemi, il 72% degli intervistati ha affermato che la compagnia aerea era disponibile ad aiutare, che l’imbarco è stato ben organizzato e le cabine erano pulite e ben tenute.

Jet2 ha ricevuto quattro stelle per il rapporto qualità-prezzo, la pulizia della cabina e l’imbarco. Ha ricevuto una valutazione di tre stelle per il comfort dei sedili e la sua offerta di cibi e bevande. È stata anche una delle compagnie aeree con le migliori prestazioni in termini di cancellazioni dell’ultimo minuto, con solo lo 0,5% dei voli cancellati con meno di 24 ore di preavviso.

Nella top ten di questa classifica, riportata anche dal Daily Mail, ci sono (a partire dal secondo posto):

Turkish Airlines;

Finnair;

Swiss;

Aurigny Air Services;

Norwegian Air Shuttle;

Icelander;

Air Lingus;

Air Malta;

Scandinavian Airlines;

Agli ultimi 5 posti troviamo:

Lufthansa;

British Airways;

Eurowings;

Ryanair;

WizzAir.

È giusto specificare, tuttavia, che il campione di viaggiatori preso in considerazione per il sondaggio è davvero troppo piccolo per poter dare risposte definitive su questo argomento. Inoltre, tali opinioni sono state richieste ai viaggiatori inglesi i cui aeroporti lo scorso anno hanno vissuto il caos peggiore di sempre, una situazione decisamente più problematica rispetto a quella che abbiamo avuto in Italia.

Tutto questo per dire che, molto probabilmente, nel nostro Paese la classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree del 2023 potrebbe essere completamente diversa e quindi non rispecchiare affatto quanto appena detto (o forse no?).