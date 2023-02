Ryanair, le nuove rotte per l’estate 2023 (e un’offerta imperdibile)

Le vacanze di Natale sono finite, ormai tutti siamo tornati agli impegni di lavoro e alla routine quotidiana: perché non iniziare a pensare all’estate? In effetti, questo è il momento giusto per organizzare il prossimo viaggio, soprattutto sfruttando la nuova offerta di Ryanair .

Ryanair, le nuove rotte per l'estate 2023

La compagnia aerea low cost si sta preparando per quella che sarà l'estate del grande ritorno del turismo di massa. Dopo un lungo periodo buio, a causa del Covid e della conseguente chiusura delle frontiere, finalmente abbiamo ricominciato a viaggiare. E se nei mesi scorsi ci sono state diverse difficoltà negli aeroporti, per una ripartenza che - seppur prevista - ha dovuto fare i conti con un'improvvisa carenza di personale di terra e di bordo, ora non c'è davvero più motivo per rimandare le vacanze tanto attese.

Per la prossima estate, Ryanair ha deciso di ampliare la propria offerta nazionale aggiungendo tre rotte italiane con destinazione Venezia. A partire da aprile, la compagnia opererà otto voli settimanali da Brindisi, sette da Lamezia e tre da Alghero. Sarà dunque l'occasione perfetta per visitare quella che è senza alcun dubbio una delle città più affascinanti del nostro Paese (e del mondo intero). Adagiata sulla laguna, Venezia è un luogo magico e super romantico assolutamente da scoprire e riscoprire, senza stancarsi mai delle sue infinite meraviglie.

La nuova offerta di Ryanair

Il lancio delle tre nuove rotte italiane è stata l'occasione giusta per un'offerta che non ci si può proprio lasciar sfuggire. Sul sito di Ryanair è infatti possibile prenotare il proprio volo a prezzi imbattibili, trovando biglietti per le principali destinazioni italiane ed europee battute dalla compagnia aerea low cost. La promozione è valida per viaggiare dal 1° aprile al 31 ottobre 2023, dunque potrete sfruttarla per le vostre vacanze estive o per un city break alla scoperta di qualche località estera che non avete ancora visitato.

Ma dovrete affrettarvi: l'offerta è disponibile solo per un numero limitato di posti, e scade il prossimo 3 febbraio 2023. Giusto in tempo per fare una sorpresa di San Valentino al vostro partner e regalargli un bel viaggio. Ma quali sono le destinazioni più belle da esplorare? A soli 19,99 euro si può volare a Marsiglia, deliziosa cittadina portuale sulla costa meridionale della Francia: coloratissima e vivace, è la meta ideale per immergersi in un'atmosfera mondana e per ammirare splendidi panorami sull'azzurro mar Mediterraneo.

Sempre a 19,99 euro, si può raggiungere Minorca: piccola isola delle Baleari, è l'ideale per chi ama la movida e vuole trascorrere le giornate al sole, tra tuffi e tanto divertimento. Per l'estate, non c'è niente di meglio, soprattutto se si viaggia in compagnia degli amici. E per chi invece vuole visitare qualche bella città d'arte, con 21,99 euro si vola verso Birmingham. Sede di un importante museo che accoglie una delle più grandi gallerie d'arte del Paese, è un luogo ricco di monumenti storici da scoprire e paesaggi da immortalare in foto ricordo.