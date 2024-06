Sono queste le compagnie aeree più puntuali d’Europa

Il nuovo studio che rivela quali sono le compagnie aeree più puntuali in Europa per viaggiare senza intoppi e ritardi. La classifica aggiornata

Fonte: iStock Le compagnie aeree più puntali d'Europa

Migliaia di persone sono tornate a viaggiare nell’ultimo anno dopo che le restrizioni legate alla pandemia, in particolare sui viaggi internazionali, sono state finalmente revocate. Ma per molti, volare non è stata l’esperienza semplice che avevano immaginato, a causa dei molti ritardi dei voli e degli alti tassi di cancellazione in alcuni aeroporti e con alcuni vettori.

L’anno scorso, secondo Eurocontrol, il comparto aereo europeo ha registrato un aumento dei voli del 10% rispetto al 2022, con un traffico totale che ha raggiunto circa il 92% dei livelli pre-Covid. Nonostante tale ripresa, il settore ha dovuto affrontare numerose difficoltà, tra cui l’aumento dei prezzi del carburante, conflitti geopolitici e scioperi.

Per scoprire quali compagnie aeree in Europa sono state tra le più puntuali durante il 2023, il team di BestBrokers ha effettuato una ricerca sulle ultime statistiche di OAG, fornitore globale di dati di viaggio con sede nel Regno Unito. Ecco i risultati.

Le compagnie aeree più puntali del 2023

La tedesca Eurowings, un’altra filiale di Lufthansa, è la compagnia aerea che ha brillato per puntualità: circa il 92,95% dei 156.350 voli dello scorso anno sono arrivati ​​in orario. In più, Eurowings è migliorata negli ultimi anni anche in termini di efficienza e di esperienza generale dei passeggeri.

Al secondo posto troviamo TUI fly Belgium con l’87,50% di arrivi puntuali, seguita dalla compagnia di bandiera spagnola Iberia con l’84,81%. Entrambe le compagnie vantano, inoltre, un tasso di cancellazione basso, rispettivamente dello 0,98% e dello 0,02%.

Iberia si è assicurata il terzo posto con un leggero vantaggio sulla norvegese Widerøe ma, nonostante abbia avuto una buona performance nel 2023, la compagnia aerea spagnola ha iniziato il 2024 con diversi scioperi dei dipendenti e molti voli cancellati o in ritardo.

Le compagnie “peggiori” d’Europa

Allarghiamo ora lo sguardo e scopriamo quali sono state, invece, le “compagnie peggiori” d’Europa per ritardi e difficoltà.

In fondo alla classifica, ecco la compagnia aerea regionale italiana Air Dolomiti con soltanto il 56,44% dei suoi 33.415 voli nel 2023 arrivati ​​in orario. La compagnia aerea, che è una filiale della tedesca Lufthansa, offre servizio passeggeri tra varie destinazioni italiane e Monaco e Francoforte.

Ma non è l’unica. Infatti, tra le compagnie con le peggiori prestazioni dello scorso anno si fanno notare anche diversi importanti vettori low cost (LCC) come Easyjet (sesto posto peggiore in classifica) e Wizz Air UK (settima tra le peggiori), che non sono esattamente famose per la loro puntualità e comfort.

Anche due delle più grandi compagnie aeree europee entrano a sorpresa nella lista dei peggiori vettori del 2023, vale a dire British Airways e Lufthansa.

Con solo il 60,67% dei voli arrivati ​​in orario nell’ultimo anno, British Airways è la quarta peggior compagnia aerea europea con almeno 20.000 voli all’anno. Ha un tasso di cancellazione del 3,14%, in parte a causa delle restrizioni sul controllo dei voli introdotte dopo Natale a causa della tempesta Gerrit, che ha portato venti dannosi e forti piogge nel Regno Unito.

Lufthansa, d’altro canto, ha registrato quasi il 30% dei suoi voli nel 2023 in ritardo e un tasso di cancellazione del 3,12%, attestandosi come la decima peggior compagnia aerea in Europa dello scorso anno.