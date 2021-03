Le nuove strisce pedonali di Campobasso sono opere d’arte. E sono dedicate ai bambini

editato in: da

La street art è entrata a far parte ufficialmente della società moderna come strumento di riqualificazione e valorizzazione delle città. Ne sono un esempio quelle che possiamo definire le capitali dell’arte urbana, di cui l’Italia vanta sicuramente degli esempi incredibili che dimostrano come stencil, graffiti e murales, abbiano ridefinito l’identità di periferie, centri storici e quartieri.

E oggi, di nuovo, la street art è stata riutilizzata nel nostro Paese, questa volta però con un progetto dedicato ai più piccoli. L’arte urbana, infatti, è diventato lo strumento per la sicurezza dei bambini, senza dimenticare ovviamente l’impatto visivo e decorativo che appartiene per antonomasia a quest’arte.

Ci troviamo a Campobasso, è qui che grazie al sostegno del comune, tre artiste dell’Associazione Malatesta hanno realizzato dei creativi e innovativi attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole della città: le strisce pedonali non sono mai state così belle.

“Attraverso il colore”, questo è il nome del progetto che ha visto la nascita di strisce pedonali sicure, creative e a regola d’arte. Inserita nell’ambito della mobilità sostenibile per un corretto utilizzo degli spazi e delle infrastrutture urbane, la street art ha assunto un ruolo funzionale, estetico e sociale.

Le strisce pedonali, più attrattive e visibili, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sul tema della sicurezza stradale. Le opere di street art adesso caratterizzano quattro attraversamenti pedonali che sono, rispettivamente, via S. Antonio dei Lazzari, nei pressi dell’Istituto Colozza, via Friuli, nei pressi dell’Istituto Jovine, via Leopardi, nei pressi dell’Istituto Don Milani e via Berlinguer, Istituto D’Ovidio.

Contraddistinte da stili pittorici diversi, le quattro opere comunicano tra loro, creando una continuità e un’unione concettuale attraverso dei macro temi all’insegna della condivisione e dell’inclusività. Accoglienza, armonia, leggerezza, vivacità, così, le opere vanno a formare un crescendo di sensazioni, tutte parte di un unico flusso: quello che inizia dal sentirsi accolti, per poter vivere insieme in armonia e riscoprire tutta la leggerezza e la vivacità possibili.

Quello di queste strisce pedonali mira a essere solo l’inizio di un progetto ben più ampio dove l’utilizzo della street art va a inserirsi nella prospettiva di un’ottica cittadina sempre più attenta al ripristino urbano in tutte le sue forme, come fondamento della qualità della vita quotidiana.