HIKE, il nuovo progetto che permette di scoprire tre itinerari da sogno

Fonte: iStock Donna che ammira la costa del Mediterraneo

Viviamo in un mondo che ha bisogno di essere amato, rispettato ed esplorato con consapevolezza. Per questo motivo, sono sempre di più i progetti che nascono e che mirano a farci scoprire le zone del nostro pianeta in maniera ecosostenibile. Uno di questi si chiama HIKE e, oltre a regalarci la possibilità di intraprendere tre itinerari da sogno, stimola il ricorso a stili di vita sani e attivi.

Come funziona HIKE

HIKE è un progetto di Erasmus+ che ha lo scopo di promuovere stili di vita sani e attivi attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nell’escursionismo e nelle attività sportive correlate lungo percorsi storici, come la Via Francigena, la Via Egnatia e la Via della Tolleranza.

Si tratta perciò di un progetto che si sviluppa in tre Paesi – Italia, Grecia e Turchia – dove sono in programma una serie di eventi escursionistici gratuiti lungo la Via Francigena in Puglia, la Via Egnatia nei pressi della greca Edessa, e vicino a Izmit, lungo la Via Eurasia – Via della Tolleranza, in Turchia.

Le “passeggiate” previste saranno accompagnate da esperti escursionisti che condurranno i partecipanti a seguire le orme dei viaggiatori storici, ma anche a partecipare a workshop, attività animate e molto altro ancora, senza dimenticare i benefici per la salute dell’escursionismo.

Il progetto includerà la celebrazione della Settimana europea dello sport 2024 (23 – 30 settembre 2024), animazioni ed eventi collaterali pensati per celebrare il camminare come attività universalmente accessibile.

I tre magnifici itinerari

È finalmente online il sito web di questo interessante progetto dove è possibile reperire informazioni dettagliate sulle escursioni gratuite e sulle attività previste lungo i percorsi escursionistici dei tre Paesi coinvolti. A disposizione ci sono le mappe dei sentieri e tutti i dettagli, insieme ad aggiornamenti e articoli di approfondimento su stili di vita sani.

Fonte: iStock

La Via Francigena in Puglia

Durante il prossimo settembre sarà possibile partecipare a sei escursioni gratuite lungo la Via Francigena in Puglia, nel bellissimo tratto che va da Bari a Brindisi. Lungo il cammino, come già accennato in precedenza, non mancheranno workshop, incontri e attività, per poi arrivare a passo lento a Brindisi negli stessi giorni in cui saranno in atto i festeggiamenti della Settimana europea dello sport.

Nel dettaglio, dal 12 al 15 settembre tutti in sella sulla proprie scarpe da trekking per andare da Bari a Monopoli. Il primo tratto, di circa 23 chilometri, prevede di camminare in un sentiero considerato moderatamente impegnativo che richiede una media di 4 ore e 39 minuti per essere completato.

Il giorno dopo in cammino da Mola di Bari a Polignano a Mare, lungo la costa di questa magnifica regione, solcando un sentiero per 16 bellissimi chilometri che rappresentano uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena del Sud, alternando tratti costieri mozzafiato a percorsi interni ricchi di vigneti e uliveti secolari.

L’avventura terminerà domenica 15 settembre con un tratto di cammino che va da Polignano a Mare a Monopoli. Si tratta di un trekking costiero di 12 km che porta alla scoperta di diverse calette da sogno che si sviluppano nelle vicinanze di insenature pittoresche, piccoli borghi di pescatori, cave ipogee scavate nella roccia e molto altro ancora.

L’altra avventura prevista prenderà vita il 27-29 settembre e condurrà i viandanti da Torre Canne (Fasano) a Brindisi. Il primo tratto è di 18 km e va da Torre Canne a Ostuni, la città bianca della Puglia, che fa follemente innamorare chiunque vi ci metta piede.

Sabato 28 settembre saranno 12 i km da percorrere per andare da Ostuni a Torre Santa Sabina, per poi terminare il viaggio il giorno seguente con altri 15 km che conducono da Torre Guaceto a Brindisi.

La Via Egnatia in Grecia

Ottobre sarà invece il mese della Grecia, dove sono previste sei escursioni gratuite nella singolare regione di Edessa, nel rigoglioso tratto da Florina a Pella: dall’11 al 13 ottobre 2024 da Arnissa a Edessa e dal 18 al 20 ottobre 2024 da Edessa a Prophitis Ilias.

Si tratta di un’antica ma bellissima strada progettata da Romani che attraversa cascate mozzafiato e luoghi davvero peculiari che, per questa occasione, verranno affiancati anche da laboratori interattivi e visite culturali a importanti siti del patrimonio greco.

In sostanza, quella di ottobre sarà una grandissima opportunità in quanto permetterà di intraprendere un itinerario culturale che copre ben 2500 anni di storia, con indimenticabili soste presso le attrazioni più importanti della Grecia settentrionale.

La Via della Tolleranza in Turchia

L’ultimo appuntamento previsto per quest’anno del progetto HIKE è per novembre, mese che sarà dedicato a scoprire a passo lento un altro magnifico e antico Paese: la Turchia. Qui si solcherà la Via della Tolleranza, che permetterà di immergersi in paesaggi che hanno plasmato le civiltà, tra i panorami di Izmit e Kayalar, gli incantevoli villaggi di Servetiye e Kırıntı e gli antichi acquedotti vicino al Parco Gölkay.

Fonte: iStock

Per la precisione, sono previste una serie di escursioni dall’1 al 3 novembre e dall’8 al 10 dello stesso mese, che promettono un viaggio stimolante tra meraviglie della natura e approfondimenti sul benessere. Il tutto, chiaramente, accompagnato da attività divertenti e laboratori pensati per escursionisti e appassionati di qualsiasi livello di preparazione fisica.

Non resta che approfittare del progetto HIKE.