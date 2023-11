Gli italiani vanno pazzi per i mercatini di Natale

Fonte: 123rf Gli italiani adorano i mercatini di Natale

I mercatini di Natale sono la gita fuori porta preferita dagli italiani dei weekend quando arriva la stagione. Secondo una ricerca condotta da AstraRicerche commissionato dal Magico Paese di Natale, uno dei dieci mercatini italiani, giunto quest’anno alla 17ª edizione, che si svolge nei paesi di Govone, Asti e San Damiano d’Asti, in Piemonte, superano addirittura le visite nelle città d’arte e le mete di montagna.

Quello dei mercatini natalizi è un turismo in grande crescita in Italia, tanto che in alcune località, oltre a Govone, sono iniziati prima del solito (Asiago, nel Veneto, e Pergine Valsugana, in Trentino). Almeno una volta, li hanno visitati nove italiani su dieci (40 milioni di persone) e sei su dieci, pari a 25 milioni di persone, sono dei veri e propri habitué di mercatini di Natale.

Il motivo principale per cui si visitano è per godere dell’atmosfera natalizia, ma anche l’aspetto enogastronomico ha la sua rilevanza. Infatti, sono quattro italiani su dieci ad acquistare prodotti artigianali tra le casette di legno dei mercatini natalizi, motivati anche dalla volontà di sostenere i piccoli produttori locali.

Perché gli italiani amano i mercatini di Natale

Per gli italiani, a rendere una passeggiata nei mercatini natalizi un’esperienza unica, è la presenza di installazioni luminose che li accompagnano tutto il percorso, ma conta molto anche l’esperienza culinaria, fatta di degustazioni di vini e di prodotti locali e l’intrattenimento dei più piccoli, con animazioni e spettacoli a tema natalizio.

Per un italiano su due, la meta ideale per una vacanza o una gita durante il periodo di Natale deve contemplare un’atmosfera favolistica, non devono mancare gli Elfi e, naturalmente, Babbo Natale. Insolla, si deve respirare l’atmosfera natalizia oltre alla cultura e all’enogastronomia del territorio e, il fatto di visitare un luogo freddo, deve richiamare la montagna, la neve e i boschi.

Aperti i primi mercatini di Natale

Come anticipato, alcuni mercatini di Natale hanno già aperto i battenti. Tra i più belli da visitare c’è sicuramente il Magico Paese di Natale, un evento diffuso che si svolge nel territorio piemontese della Langhe, Roero e Monferrato fino al 17 dicembre.

Pittoresco anche per la location è anche quello di Grazzano Visconti, nel borgo medievale ricostruito, il falso storico più bello d’Italia. Deliziosi sono poi i Giardini di Natale di Asiago, mentre il primo mercatino del Trentino a essere stato inaugurato l’11 novembre è quello di Pergine Valsugana. Questi restano aperti fino al 7 gennaio 2024.

Quando aprono gli altri mercatini di Natale

La maggior parte dei mercatini di Natale in Italia viene inaugurata tra il terzo e il quarto weekend di novembre. Il 18 novembre aprono infatti quelli del Trentino ovvero Trento, Rango, Levico Terme, ma anche i mercatini di Natale di alcune città, da Verona a Firenze, Arezzo, Montepulciano e persino di Milano.

Aprono un mese prima di Natale, invece, i mercatini di Natale dell’Alto Adige, Bolzano, Merano, Vipiteno, Brunico, Bressanone, San Candido e Dobbiaco, così come altri nelle località alpine, come Livigno, in Lombardia, e Rovereto, in Trentino.

E poi aprono tutti gli altri, che durano meno giorni, come quello all’interno di Castel Tirolo che dura solo due fine settimana (1-3 e 8-10 dicembre), alcuni solo per un weekend, come il mercatino di Natale a Macugnaga (2 e 3 dicembre), il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore e quello di Glorenza, uno dei Borghi più belli d’Italia (8-10 dicembre), il mercatino di Silandro, in Alto Adige (16-17/12) e la tradizione Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! a Milano (7-10 dicembre).