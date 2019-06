A Livigno, il primo chalet di fieno dove vivere un’esperienza unica

editato in: da

Siamo a Livigno, esattamente all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort: è qui che è stato costruito il primo chalet in fieno.

Un’esperienza insolita, quella di trascorrere dei momenti della giornata all’interno di uno chalet, dalla forma quadrata, realizzato esclusivamente con il fieno: vista, tatto, udito, olfatto e gusto, sono coinvolti e risvegliati da sensazioni primordiali.

L’obiettivo della realizzazione di questa struttura, è stato da subito chiaro, trasmettere i valori della natura alpina: niente, meglio del fieno, poteva meglio rappresentare il paesaggio, la cultura e le sensazioni legate alla montagna.

Lo chalet, grande circa 25 metri quadrati, accoglie i visitatori attraverso un percorso immersivo che comincia con l’olfatto: le note profumate del fieno, rilassano e stupiscono.

La scelta di utilizzare questo materiale naturale, per l’arredamento indoor e outdoor della struttura, non è stato casuale. Da secoli infatti, i contadini hanno la sana abitudine, di trascorrere le loro ore di risposo proprio sul fieno.

I centri benessere di avanguardia, hanno ripreso questa usanza, proponendo uno dei trattamenti più apprezzati dagli ospiti: il bagno di fieno.

L’esperienza “Badent da Fen”, in dialetto di Livigno, va oltre l’ormai classico bagno di fieno, nata per per coinvolgere corpo, mente e spirito, e tutti i cinque sensi, in un momento di totale e autentico benessere.

Questo trattamento, è stato poi fonte di ispirazione dello chalet in fieno: una piccola dependance dove vivere l’esperienza di essere circondati totalmente e completamente nella natura.

La struttura è stata pensata nei minimi dettagli, per garantire un momento di puro benessere. All’ingresso, una scultura in fieno rappresentante una donna seduta su due covoni evoca il piacevole trattamento che segue una volta entrati nello chalet.

La vista è appagata dall’arredamento interno: il fieno è naturalmente l’elemento principale che coinvolge subito l’olfatto, inondando i presenti con piacevole profumo naturale.

Quasi come in una fiaba, la piccola struttura è sospesa in un’atmosfera senza tempo: ogni elemento interno si integra perfettamente con la natura presente all’esterno ed è magia.