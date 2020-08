Le spiagge del Golfo di Orosei, la Sardegna da fiaba

La Sardegna è un capolavoro in tutta la sua estensione e su questo non c'è dubbio, ma c'è un zona, quella del Golfo di Orosei, in cui si nascondono dei veri e propri angoli di bellezza e purezza dove abbandonarsi e lasciarsi cullare dolcemente. Uno scenario unico e che regala ai visitatori dei lidi da sogno. Andiamo insieme a scoprire le spiagge più belle di quest'area della Sardegna, dei veri e propri capolavori della natura.