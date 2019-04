Meow Meow Cruise, la crociera per gli amanti dei gatti

editato in: da

Volete concedervi una vacanza in crociera, ma pensate continuamente ai vostri gatti rimasti a casa? Ebbene: la Meow Meow Cruise è ciò che fa al caso vostro. Una fuga oceanica per amanti dei felini che non riescono a sopravvivere neanche dieci minuti senza parlare della propria, tenerissima, palla di pelo a quattro zampe.

Una insolita crociera per i gatto-dipendenti: la Meow Meow Cruise è un pacchetto viaggio ideato da Anna Conway, impareggiabile gattofila, nel 2015 e giunta ormai alla sua quinta edizione. «Questa è una crociera per le persone che amano i gatti», racconta la fondatrice. «Negli anni ho notato che, ogni volta che andavo in crociera, mi imbattevo in diverse persone che amavano i gatti tanto quanto me e finivamo col passare il tempo a condividere le loro foto e parlare delle loro personalità. Così, ho creato questa crociera di gruppo: l’intento è quello di riunirci tutti». In questo modo è nata la Meow Meow Cruise, una crociera di sei giorni e cinque notti che offre non solo l’impareggiabile compagnia di amanti dei gatti, ma anche di attività a tema felino: il quiz Meow Meow Trivia a premi, il cocktail party Meow Meow Mixer e anche il Meow Meow Dining Group, cene di gruppo in cui condividere le proprie esperienze gattofile.

Se ve lo steste chiedendo, la riposta è no: i gatti non possono comunque prendere parte alla crociera. Ma, passando del tempo con persone che nutrono lo stesso tipo di amore incondizionato per il proprio animale domestico, sopportare la nostalgia sarà di certo più facile.

La Meow Meow Cruise, giunta alla sua quinta edizione, prevede quest’anno un viaggio di sei giorni e cinque notti alla volta di Cuba. Partenza il 12 ottobre a Tampa, negli Stati Uniti, dove si ritornerà al termine della crociera, il 17 ottobre. Tappe intermedie a Key West, ad L’Avana e a Cozumel: panorami mozzafiato e acque cristalline sono quindi garantiti. I prezzi variano dai 500 ai 700 dollari a persona (deposito cauzionale, assicurazione e mance escluse) e includono le varie attività a tema felino, il Meow Meow Cruise Kit, ma anche altre tipologie di intrattenimento come commedie, spettacoli, escursioni fuori porta etc. E se non sei un’amante dei gatti, non temere: sei anche tu il benvenuto a bordo della Meow Meow Cruise.