È italiano ed è uno dei migliori hotel del mondo

Fonte: Ph Ufficio Stampa

L’autorevole rivista americana Travel + Leisure premia, ogni anno, i migliori hotel, isole, città, compagnie di crociera e aeree, e Spa del mondo, basandosi sui risultati ottenuti da un sondaggio rivolto ai propri lettori, che giudicano strutture ricettive, destinazioni, tour operators e molto altro.

In particolare, gli hotel sono valutati secondo caratteristiche che comprendono: camere e facilities, location, servizio e ristorazione.

Quest’anno, a scalare le classifiche del noto magazine e a essere inserita nel ranking di ben tre categorie (tra i 100 Favorite Hotels in the World for 2023, tra i 10 Favorite Resorts in Italy of 2023 e tra i 15 Favorite Resorts in Europe of 2023) è Villa d’Este, icona di storia, bellezza ed eleganza sul Lago di Como.

Le parole di soddisfazione per l’ambito riconoscimento

L’ambito riconoscimento da parte di Travel + Leisure è stato accolto a Villa d’Este con orgoglio e soddisfazione.

“Questo riconoscimento arriva in una fase quanto mai importante della storia di Villa d’Este. Un’ulteriore conferma del prestigio del nostro Hotel e del Brand a livello internazionale, ma anche della destinazione, che vede in classifica numerose strutture del Lago” ha affermato Davide Bertilaccio, Amministratore Delegato Villa d’Este Hotels “In questo momento storico dopo la pandemia in cui tutti nel settore dell’ospitalità stiamo riscontrando difficoltà nel rispondere alla pressione della domanda, sono felice che arrivi questo riconoscimento internazionale per il team che ogni giorno si impegna a dare un servizio di qualità, a regalare emozioni uniche e autentiche e che l’Italia rimanga tra le mete più ambite“.

Villa d’Este, icona di bellezza a Cernobbio

Premiata dai “Travel + Leisure’s World best Awards 2023“, Villa D’Este (che nel 2022 ha festeggiato la sua 150esima stagione) è l’esclusivo hotel 5 stelle lusso nel favoloso scenario di Cernobbio, rinomata località turistica di livello internazionale.

Fa parte di parte di Villa d’Este Hotels, punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso internazionale e membro di The Leading Hotels of the World. Il Gruppo, inoltre, comprende il 5 stelle “Villa La Massa”, sulle rive dell’Arno, e i due 4 stelle “Palace Hotel” e “Hotel Barchetta Excelsior”, nel centro di Como e affacciati sul lago.

Villa D’Este, tra le più folgoranti espressioni di architettura della metà del Cinquecento, trasformata in hotel nel 1873 e immersa in un favoloso parco di 10 ettari, è un autentico simbolo di lusso senza tempo e di eterna eleganza.

Dispone di 152 camere e suite suddivise tra l’Edificio del Cardinale e il Padiglione della Regina e 4 ville private (di recente è stata acquisita anche Villa Belinzaghi, che sarà oggetto di un completo restauro), e offre tre ristoranti: l’elegante “Veranda” con una cucina classica-contemporanea dalla forte influenza italiana ma con uno sguardo all’internazionalità, il “Grill” per cene più informali dove i protagonisti indiscussi sono le carni alla griglia e i grandi classici di pesce, e il “Ristorante Platano”, che propone un raffinato percorso enogastronomico per un’esperienza esclusiva e di eccellenza culinaria con vini prestigiosi.

Inoltre, il “Bar Canova” è la location ideale per sorseggiare i migliori cocktails accompagnati da deliziosi snack mentre, durante i mesi estivi, il “Sundeck”, adiacente alla piscina galleggiante, è perfetto per gustare un pranzo leggero con uno dei cocktail della rinnovata carta.

Villa D’Este vanta anche il Beauty Center e lo Sporting Club con piscina coperta riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, campo squash, golf elettronico, putting green, percorso vita e 8 campi da tennis.