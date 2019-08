Dormire nel bel mezzo dell’oceano, alle Maldive il sogno diventa realtà

Lerappresentano un sogno per molti. Un paradiso tropicale costituito da mare turchese, spiagge bianche, barriera corallina e tanto, tanto romanticismo. Sono una destinazione super gettonata per viaggi di nozze e matrimoni sulla spiaggia, una meta in cui vivere un' indimenticabile vacanza romantica e dormire in unnel bel mezzo dell' Oceano Indiano