È il Portogallo la miglior destinazione di viaggio europea

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

La trentesima edizione dei World Travel Awards (WTA) che si è svolta a Batumi, in Georgia, ha decretato il Portogallo come la “Migliore destinazione di viaggio europea” per il 2023.

Un ambito riconoscimento cui il Paese non è nuovo: infatti, ha ricevuto il premio per due anni consecutivi, perdendolo soltanto una volta nel 2021 contro la Grecia, il che significa che è stato riconosciuto come “migliore” ogni anno dal 2017.

I premi sono addirittura 22

Ma il premio come “migliore destinazione in Europa” è soltanto l’inizio: infatti, sulla base della classifica dei World Travel Awards 2023, il Portogallo ha ricevuto ben 22 premi grazie alla sua compagnia aerea, ai resort, agli hotel e alle splendide località tutte da visitare e da vivere.

Più nello specifico, Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark) è stato riconosciuto come principale attrazione turistica per l’avventura in Europa per il sesto anno consecutivo, ovvero da quando questa categoria è stata introdotta dai World Travel Awards nel 2018.

Allo stesso modo, TAP Air Portugal è stata premiata come compagnia aerea leader in Europa per l’Africa e il Sud America per il nono anno consecutivo.

Ancora, il Portogallo ha ottenuto il premio come miglior resort all-inclusive in Europa, assegnato per il secondo anno di fila al Pestana Porto Santo All-Inclusive.

I resort portoghesi sono i migliori resort all-inclusive d’Europa dal 2016, mentre nel 2014 hanno ricevuto il premio dal turco Concorde De Luxe Resort.

Dal 2012, il Paese vanta la nomina a “principale destinazione balneare europea” grazie alle indiscusse spiagge dell’Algarve e ha perso il titolo soltanto pochissime volte.

Verride Palacio Santa Catarina ha poi riportato in Portogallo il premio come Leading Boutique Hotel in Europa dopo la vittoria di Kivotos Mykonos, Grecia, nel 2022, e Sunborn Yacht Hotel Londra, Inghilterra, nel 2021.

E non finisce certo qui.

Quest’anno, il premio per la principale destinazione per le vacanze in città in Europa è andato a Porto mentre nel 2022 era toccato a Lisbona.

Inoltre, il porto crocieristico di Lisbona è stato selezionato come principale porto crocieristico dell’anno, ottenendo il premio per l’ottava volta non stop, e il Paese è salito in vetta alla classifica per il Leadins Island Resort, il Landmark Hotel, il Lifestyle Resort e il Luxury Boutique Hotel.

Infine, ma non certo per ultimi, il Luxury Business Hotel, il Resort Vullas, lo Sports Resort e il Villa Resort for the Year vengono tutti assegnati al Portogallo, che è stato anche riconosciuto per avere l’hotel leader nella regione vinicola d’Europa, nonché il “resort più romantico” e il premio per il turismo responsabile.

Le parole di soddisfazione per l’ambita vittoria

Così ha espresso la sua soddisfazione e il suo orgoglio per la schiacciante vittoria del Portogallo ai World Travel Awards 2023 Nuno Fazenda, Segretario di Stato per il Turismo, il Commercio e i Servizi: “Questo premio è un riconoscimento internazionale del Portogallo, delle sue aziende, dei suoi lavoratori e dei portoghesi. È un riconoscimento che elogia l’eccellenza del nostro turismo e la sua ripresa unica dopo la pandemia. Il Portogallo, in tutto il suo territorio, è la migliore destinazione europea. Vorrei inoltre congratularmi con tutte le aziende e i territori che hanno ottenuto premi anche nelle diverse categorie”.