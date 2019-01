La Strip di Las Vegas ora si guarda dall’alto: arriva la zip line cittadina

editato in: da

Dieci zip-line sono state inaugurate a Las Vegas. Sarà possibile gettarsi nel vuoto da 12 piani e sfidare i propri amici.

Visitare Las Vegas vuol dire ritrovarsi in una città dove tutto è davvero possibile. Un luogo che vive di eccessi e luci, come quelle sfavillanti della Las Vegas Strip, da percorrere in lungo e in largo, con lo sguardo costantemente rapito da elementi sorprendenti, posti in ogni dove. Recarvisi ora vuol dire avere un nuovo motivo per il quale volgere la testa verso l’alto, oltre alle tantissime insegne luminose.

Las Vegas ha infatti inaugurato la sua prima zip-line. Un sistema per offrire ai tantissimi turisti un modo tutto nuovo di visionare la celebre Strip, dall’alto, di giorno e notte, attraversando giganteschi edifici, hotel e locali, tra lo stupore dei passanti. Spiccare il volo in totale sicurezza, armandosi ovviamente di una gran dose di coraggio.

La zip-line prende il nome di Fly Linq ed è stata inaugurata il primo gennaio, con la postazione di lancio sita sul tetto del Linq Promenade. Si potrà dunque tornare a casa e raccontare ad amici e parenti d’essere saltati nel vuoto da un’altezza di ben 12 piani ed essere sopravvissuti per raccontarlo. Il volo copre un percorso di 340 metri in totale, in un gigantesco intreccio di cavi e imbracature, considerando l’installazione di dieci zip-line. Ciò offre la possibilità di gareggiare con i propri amici, tra urla, brividi e tanto divertimento. Il Linq Promenade è inoltre pronto a dare il via a lussuosi party privati, con musica, cocktail e un gioco da brivido per i più coraggiosi.

Il volo dura meno di un minuto, con gli organizzatori che hanno previsto il passaggio spettacolare da una torre all’altra, al di sopra dell’affollata strada. A chiunque volesse cimentarsi in questa splendida esperienza viene data una scelta, volare come se si fosse seduti in mezzo al cielo o distesi in una classica posa da supereroe. La seconda è di certo la più fotografica e particolarmente apprezzata tra gli amanti di Instagram. Prevede però un costo leggermente superiore, con la precisa aggiunta di 10 dollari.

Il servizio è offerto tutti i giorni fino a mezzanotte, e il venerdì e il sabato fino alle due di notte. Il prezzo di base è di 25 dollari (circa 21 euro), che sale a 30 dollari (circa 26 euro) dopo le cinque del pomeriggio. Se infine volare per più di 300 metri non dovesse bastare, il punto d’approdo è a un passo dall’High Roller, ex ruota panoramica più alta al mondo. È tutto pronto per una vacanza ad alta quota.