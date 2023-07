Puoi sentirti a Londra in questo hotel dall’altra parte del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/LewisTsePuiLung The Londoner, l'hotel britannico nella Las Vegas d'Oriente

Il mondo che abitiamo è un luogo incredibile fatto di meraviglie naturali e artificiali tutte da scoprire, lo sanno bene quei viaggiatori che non perdono occasione per mettersi in cammino e per esplorare tutto ciò che questo ha da offrire. Ma lo sanno anche quelli che, abbagliati da cotanta bellezza, hanno scelto di replicare alcune delle attrazioni turistiche più iconiche di sempre.

Venezia è sicuramente una delle città più “replicate”. Raggiungendo Dubai, Las Vegas e la Corea del Sud, per esempio, potrete immergervi nelle suggestioni della città lagunare. Ma La Serenissima non è di certo l’unica a vantare diverse e molteplici copie intorno al mondo.

Dall’altra parte del globo, infatti, esiste un luogo che per forme, lineamenti e colori ricorda in tutto e per tutto la cosmopolita capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito. Si tratta di un hotel, situato in quella che viene considerata la Las Vegas d’Oriente, che vi farà sentire a Londra. Pronti a partire?

Un viaggio intorno al mondo nella Las Vegas d’Oriente

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in un luogo lontano, ma estremamente affascinante, situato sulla costa sud della Cina continentale. Ci troviamo a Macao, un’ex colonia portoghese, oggi diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti della movida.

Casinò, centri commerciali, ristoranti e locali animano questa città a ogni ora del giorno e della sera rendendo la scena notturna una delle più ferventi dell’intero Paese. Non è un caso, infatti, che Macao sia stata ribattezzata la Las Vegas d’Oriente. Vi basterà dare un’occhiata alle fotografie, e alle offerte proposte dalle strutture ricettive e dalle attività locali per comprendere i motivi di questo appellativo.

Sono molte le persone che scelgono di trascorrere le vacanze qui, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, attratte dal glampur e dall’atmosfera che ricalca le orme della scintillante città americana. Ma le suggestioni, a Macao, sono davvero tantissime e vi basterà pernottare nell’hotel giusto per fare un altro viaggio, quello che vi condurrà direttamente a Londra.

Fonte: Getty Images

The Londoner: l’hotel di Macao che ti fa sentire a Londra

Si chiama The Londoner e il suo nome non è altro che un preludio all’esperienza che si andrà a vivere una volta giunti sul posto. Questa grande e fotonica struttura ricettiva si trova sulla striscia di Cotai, la strada di Macao ispirata all’iconica The Strip, che ospita i più grandi casinò, gli hotel e i club della città.

Nel quartiere che non dorme mai è possibile vivere alcune delle esperienze più incredibili di sempre, tra queste anche quella di dormire all’interno dell’hotel che imita in tutto e per tutto la cosmopolita capitale d’Inghilterra. Un vero e proprio omaggio a Londra, alla sua cultura e alle sue tradizioni, ben visibile non solo nel design ma anche nell’offerta della struttura.

Qui, infatti, è possibile entrare in club britannici, assistere alle partite di calcio della Premier League e lasciarsi coccolare dalla tradizione del tè pomeridiano.

Non mancano, ovviamente, le repliche delle attrazioni più iconiche della città. The Londoner, infatti, ospita una copia dell’iconica torre dell’orologio, una replica della scala reale della Shaftesbury Memorial Fountain e un atrio a tre piani ispirato a Shakespeare e allo stile della Royal Albert Hall. Soggiornando all’interno dell’hotel, inoltre, potrete assistere anche alla cerimonia del Cambio della Guardia che imita in tutto e per tutto quella che si tiene davanti a Buckingham Palace.

A farsi portavoce di questo hotel nel mondo, che permette a chiunque di fare un viaggio ideale a Londra, sono proprio due celeb britanniche di fama internazionale. Si tratta di David Beckham, che ha progettato ben 14 suite della struttura, e dello chef Gordon Ramsay, amico del calciatore, il quale compito è stato quello di creare un menu ad hoc per uno dei pub british presenti nell’hotel.