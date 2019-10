5 cose da fare a Las Vegas a spasso lungo la Strip

editato in: da

Per molti è un parco giochi per adulti. Un luogo dove abbandonarsi alla spensieratezza e al piacere, evitando di farsi troppi problemi sulle possibili conseguenze. Non è affatto un caso se Las Vegas è conosciuta anche con il nome di Sin City, la città del peccato.

Costruita nella seconda metà del 1800 come stazione di posta e transito delle carovane verso la California, è solo a partire dal secondo dopoguerra che è diventata la “Capitale mondiale del gioco d’azzardo” che oggi conosciamo. Il primo hotel-casinò, il Flamingo Hotel, è stato aperto nel 1946, seguito a ruota da decine di altre strutture di questo genere. Oggi i casinò più importanti sono raccolti sui due lati della Strip (il cui nome reale è Las Vegas Boulevard South), una lunga striscia d’asfalto quasi totalmente dritta dove troviamo 19 dei 25 alberghi con maggior numero di stanze al mondo.

Ed è proprio lungo la Strip che troviamo la maggior parte delle attrazioni turistiche di Las Vegas (anche se non sono le uniche). Se avete intenzione di passare qualche giorno qui, dunque, vi converrà trovare un albergo nelle vicinanze. Ecco le 5 cose da fare a Las Vegas almeno una volta nella vita.

Ammirare le fontane del Bellagio

Appena arrivati da Las Vegas dovreste avere un’unica “missione”: precipitarvi di fronte al Bellagio e assistere allo spettacolo delle sue fontane danzanti. Considerate da molti come la miglior attrazione di Las Vegas, le fontane del Bellagio sono una struttura vastissima, composta da uno specchio d’acqua artificiale e decine di spruzzi capaci di raggiungere e superare i 100 metri di altezza. Lo spettacolo dura pochi minuti e si ripete ogni mezz’ora durante tutta la giornata (dalle 20 alle 24 la frequenza raddoppia e lo spettacolo delle fontane del Bellagio viene ripetuto ogni 15 minuti). C’è da dire, però, che ogni volta la musica sulla quale le fontane “danzano” cambia di volta in volta e, volendo, si può anche scegliere di assistere a due o tre esibizioni di seguito.

Salire sulla High Roller

Inaugurata nel 2014, la High Roller è la ruota panoramica più alta al mondo: nel punto più alto si raggiungono i 168 metri di altezza, offrendo ai visitatori una vista a dir poco mozzafiato. Di notte, in particolare, si potrà ammirare Las Vegas in tutto la sua scintillante bellezza: una distesa di luci, LED e neon che si perde ben oltre l’orizzonte. Si trova dietro l’Hotel Flamingo e si raggiunge a piedi passando attraverso la LINQ Promenade. Il biglietto d’ingresso costa circa 20 euro, ma potrebbe salire nel caso si volesse partecipare a degli eventi speciali organizzati a bordo delle cabine (come aperitivi e feste a tema).

Andare al casinò

Sembrerà banale dirlo, ma visitare Las Vegas senza fare almeno una capatina al casinò è quanto meno riduttivo. Per non dire inutile. Ce ne sono a decine, per tutti i gusti e tutte le tasche: sceglietene uno e lasciatevi guidare dall’istinto.

Fare una colazione americana

Anche se siete abituati alla vostra colazione all’italiana, fatta di caffé e cornetto o cappuccino e cornetto, almeno per una volta lasciatevi andare e date un’opportunità anche alla colazione americana. Sedeveti al tavolo del vostro ristorante – o di uno dei tanti locali che troverete in giro per la città – e ordinate bacon, uova e pancake. Una colazione sostanziosa e saporita, grazie alla quale arriverete senza grossi problemi al pranzo.

Assistere a un musical

All’interno degli alberghi della Strip non ci sono solamente casinò. Molti ospitano alcuni dei teatri più belli e ampi al mondo, con spettacoli di ogni genere. Se siete fortunati, ad esempio, potrete assistere al concerto di alcuni dei più importanti cantanti al mondo; in caso contrario, potrete “ripiegare” su uno dei tanti musical che animano le serate di Las Vegas 365 giorni l’anno.