L’offerta scandalosa di Wizz Air per volare a 2,99 euro

Si acquistano oggi e si può viaggiare fino al 20 marzo, primo giorno di primavera. I voli a questa cifra sono solo quelli per l'Italia, però, ma questo non è un grosso problema, visto che di posti belli dove andare noi ne abbiamo tantissimi.

Volare dove è già primavera

Chi cerca una meta dove trovare già le temperature primaverili può andare al Sud. Puglia, Sicilia, Calabria. Wizz Air vola su Brindisi, Bari, Palermo, Catania e Lamezia Terme. Se si è fortunati con il meteo si può anche già andare in spiaggia, magari non proprio a fare il bagno, ma almeno a passeggiare e a rilassarsi sulla sabbia già scaldata dal sole.

Prendete Palermo, per esempio, secondo noi è la migliore meta dove andare fuori stagione. Innanzitutto, per il clima mite. Qui in Sicilia, salvo eccezioni, le temperature sono piuttosto piacevoli. Un altro motivo è che ci sono tantissime offerte, non solo sui voli ma anche sugli hotel con camere a partire da 19 euro. E infine perché quando ci sono pochi turisti si visita meglio la città, senza fare code davanti a Palazzo dei Normanni, un edificio a dir poco spettacolare, che racchiude un piccolo gioiello: la Cappella Palatina. Niente folla neppure alla Cattedrale, Patrimonio Unesco, o al Castello della Zisa. E poi, se il meteo lo consente, si può sempre andare alla vicina spiaggia di Mondello.

Altra meta su cui volare è Bari, non solo per la bellissima città da visitare, ma anche perché da qui si può partire verso tanti itinerari sul mare (Molfetta, Monopoli, Giovinazzo e le tante spiagge che s'incontrano), nell'entroterra, alla scoperta dei borghi o facendo tour gastronomici. Questi ultimi sono l'ideale da fare in bassa stagione, alla scoperta dell'olio e degli antichi frantoi, delle orecchiette fatte a mano e dei formaggi tipici, per esempio. Magari tra trulli e masserie o borghi.

Visitare le città d'arte

Per chi già vive in uno dei paradisi dell'estate un'idea potrebbe essere, invece, quella di visitare una città d'arte. Tra le mete più consigliate per un breve weekend c'è Verona che, volendo, si può visitare anche in una sola giornata. Tra antichi palazzi, opere teatrali e musicali, mostre e strutture architettoniche imponenti, la città ha molto da offrire. Visitare Verona e non ammirare l’Arena è un sacrilegio. Questo monumento, che si trova in piazza Brà, è il simbolo della città, viene stampato su cartoline, calamite, souvenir e persino sui menu dei ristoranti. L’Arena è un anfiteatro romano, il terzo di dimensioni in Italia. Se siete fortunati potete anche assistere a un concerto.

La Casa di Giulietta è un altro dei posti da vedere a Verona. Questo palazzo medievale è situato in via Cappello. All’interno del cortile c'è la statua portafortuna di Giulietta e si può salire in cima al balcone da dove la giovane esclamava: "Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rinnega il tuo nome..." ("Romeo e Giulietta", atto II, scena II, William Shakespeare).

Oltre a piazza Brà, l'altra piazza bellissima della città è piazza delle Erbe, la più antica di Verona, dove in epoca romana c'era il Foro e da dove ora si gode di uno degli scorci più belli.

Un'altra città d'arte che si può visitare in pochi giorni è Pisa. Qui quasi tutto è concentrato nella piazza dei Miracoli. Quando si arriva in piazza del Duomo manca il fiato. La sensazione è quella di essere diventati improvvisamente minuscoli, in un mondo di massiccia e imponente meraviglia marmorea. Per quanto si tratti di una delle piazze più famose al mondo, non si arriva mai preparati, perché nessuna fotografia o documentario potrebbe riuscire a trasmettere la stessa emozione, condensata da Gabriele D’Annunzio nella definizione che divenne poi storica: il “prato dei miracoli”. La torre pendente, il campanile del Duomo, il Battistero di San Giovanni lasciano davvero senza fiato anche senza visitarli dall'interno.

Poi da qui parte un itinerario lungo quel che resta delle antiche mura che cingevano Pisa e un altro sui Lungarni, caratterizzati dai bellissimi palazzi rinascimentali, mentre uno scorcio della Pisa romana lo si può vedere a breve distanza da piazza dei Miracoli dove ci sono i Bagni di Nerone, l'unica testimonianza dell'epoca ancora visibile in città.