Il lavoro perfetto per un gentiluomo che ama la neve. Aperte le candidature

Il sogno di vivere in paradisi tropicali con vista mare appartiene un po’ a tutti noi. Ma che dire di chi, invece, ha come unico desiderio quello di affacciarsi alla finestra e trovare un panorama bianco e candido? Tutti coloro che fanno parte del “team inverno”, adesso, hanno la possibilità di vivere e lavorare tra paesaggi innevati.

Nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, a Bolzano, in Trentino-Alto Adige, si sta cercando, proprio in questo periodo un gentiluomo disposto ad accogliere e intrattenere gli ospiti del comprensorio. Il Cavaliere, nello specifico, dovrà occuparsi di dispensare consigli, aiutare e supportare gli ospiti durante la permanenza nella struttura per rendere le vacanze delle persone davvero speciali.

Le candidature sono aperte a tutti gli amanti della neve, e a chi, quindi, preferisce le basse temperature invernali a quelle delle isole tropicali. La persona scelta, oltre ad accogliere gli ospiti, potrà godere di un panorama incredibile, non uno qualsiasi s’intende, ma quello dei 55 chilometri di piste che si estendono nel comprensorio.

Le piste soleggiante dell’area si sviluppando sui Monti di Fundres, ad altitudini comprese tra i 1.400 e i 2.500 metri di quota, rendendo il panorama circostante magico e suggestivo.

Ma per lavorare qui occorre soddisfare determinati requisiti, primo tra tutti quello di essere un gentiluomo amante della neve. La persona cercata, inoltre, deve saper sciare e parlare la lingua italiana, quella inglese e tedesca. È richiesto anche spirito di socializzazione e tanto humor, perché si sa, saper intrattenere e far divertire gli ospiti può fare davvero la differenza.

Il Cavaliere, dall’aspetto elegante e gentile, dovrà indossare un frac e restare sempre a disposizione per trasformare il soggiorno degli ospiti in un’esperienza incredibile. Inoltre, la figura scelta dovrà essere un vero e proprio punto di riferimento del comprensorio Gitschberg Jochtal, dispensando consigli agli ospiti sulle piste migliori, le baite e i sentieri di escursione e sulla gastronomia altoatesina.

Durante la sua attività lavorativa, il candidato scelto potrà trascorrere giornate memorabili all’interno della meravigliosa area sciistica di Rio Pusteria, considerata in assoluto la migliore in Italia e la più adatta alle famiglie. All’interno del comprensorio sono presenti, infatti, due scuole di Scii, 3 asili sulla neve con assistenza a tempo pieno dei più piccoli e un GimmyFun Ride.

E ancora da qui è possibile raggiungere le piattaforme panoramiche più belle del nostro Paese. Ce ne sono tre, e tutte regalano delle viste mozzafiato sulle montagne circostanti. E ancora numerosi sentieri da percorrere a piedi o con le ciaspole attendono gli ospiti e anche il Cavaliere, che potrà andare alla scoperta di questo magico territorio durante il suo tempo libero.

Se siete tentati dall’idea, tutto quello che dovete fare è inviare la vostra candidatura tramite e-mail, all’indirizzo info@riopusteria.it.