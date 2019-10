Settimana bianca: i migliori ski resort d’Europa per le famiglie

State già pensando alla prossima vacanza e siete indecisi su quale sia la meta migliore per la settimana bianca? Quando si hanno anche dei bambini, la scelta è sempre un po' più difficile, perché le esigenze da soddisfare sono molte e variegate. Ci sono però località che garantiscono servizi eccellenti sia per adulti che per i più piccini, offrendo così una vacanza adatta per tutta la famiglia. L'annuale classifica Post Office Travel Money, stilata in collaborazione con il tour operator Crystal Ski Holidays, ci rivela quali sono i 10 migliori ski resort d'Europa.