È italiano uno dei paesaggi più belli del mondo

L’Italia è un Paese incredibilmente ricco di bellezze naturali. Tantissimi sono i luoghi che lasciano senza fiato qualsiasi viaggiatore vi ci metta piede. Ma c’è un paesaggio che è appena stato incoronato come uno dei più belli del mondo: quello delle Tre Cime di Lavaredo.

A deciderlo è stato l’Epson International Pano Awards 2021, il più importante concorso dedicato alla fotografia panoramica che si svolge ogni anno. E durante questo evento i migliori fotografi del mondo hanno presentato i loro scatti più affascinanti e ipnotici.

Nella gara di questo 2021 c’erano ben 5.378 istantanee e da 97 Paesi diversi. A salire sul gradino più alto del podio è stato l’americano Joshua Hermann con una foto dalla palude della Louisiana. Ma sono state le Tre Cime di Lavaredo a valere all’austriaco Daniel Trippolt il titolo di “Fotografo amatoriale dell’anno 2021“.

Uno scatto effettuato con non poca passione dato che, come ha dichiarato Trippolt: “la maggior parte dei fotografi di paesaggi ha familiarità con le leggendarie Tre Cime di Lavaredo e sono consapevoli della difficile accessibilità durante l’inverno, poiché la strada che conduce alla destinazione è chiusa. Ma a mio favore, ho scoperto all’inizio dell’autunno che lì aveva già nevicato, ma la strada era ancora aperta. Così ho potuto raggiungere questo posto in condizioni più facili. Tuttavia, la notte ha richiesto molto da me: era fredda, limpida ma ricca di stelle. La prospettiva, il paesaggio invernale e la notte stellata ne fanno una foto leggendaria“.

Insomma, il massiccio montuoso delle Dolomiti di Sesto ha conquistato il mondo intero. Ma del resto non c’è da sorprendersi. La gioia che si prova quando ci si trova davanti questo maestoso spettacolo è davvero incontenibile. Perché la verità è che un luogo lo si può immaginare quanto si vuole, ma essere fisicamente lì significa diventarne parte integrante.

Sì, perché le Tre Cime, imbiancate dalla neve o nel vivo delle migliaia di sfumature dei colori stagionali, sanno conquistare sempre. Un luogo iconico riconosciuto in tutto il mondo che da una decina d’anni rientra nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, e che abbiamo la fortuna di ammirare proprio nel nostro Paese.

Per visionare la foto vincitrice con impresse le Tre Cime di Lavaredo, e anche gli altri incredibili capolavori fotografici, vi invitiamo a visionare il sito ufficiale dell’evento.