Fuga dal caldo: è boom di crociere al fresco

Fonte: 123rf Boom di crociere nel Nord Europa

Se c’è un settore che non è in crisi questo è quello delle crociere. Sono sempre più numerosi coloro che decidono di andare in crociera anziché fare un altro tipo di vacanza.

I motivi sono molti, a partire dai prezzi che non sono aumentati come gli aerei e gli hotel, dalla vacanza tutto-incluso per cui oltre a non doversi preoccupare di dover prenotare ristoranti, escursioni e quant’altro il passeggero di una crociera sa già prima dove andare e soprattutto quanto spendere, dal fatto che una nave offre intrattenimenti per ogni tipo di passeggero e per ogni età.

Ma la vera novità dell’estate sono le mete scelta dai crocieristi. Quest’anno si punta al Nord. Sarà per il caldo torrido che sta facendo nelle nostre località di villeggiatura, sia al mare sia in montagna, che fa venire voglia di andare in vacanza in un posto fresco. Sicuramente il merito è anche dell’offerta delle compagnie di navigazione che quest’anno hanno ampliato le rotte, soprattutto per il Nord Europa.

Si salpa verso Nord

È il trend che va per la maggiore in casa di MSC Crociere, dove gli itinerari più gettonati sono quelli che vanno all’estremo Nord così come quelli nei fiordi norvegesi, ora raggiunti della nave più sostenibile del mondo, la nuova MSC Euribia, proprio per rispettare queste terre incontaminate.

Fonte: @MSC

La nave fa crociere di sette notti salpando da Kiel, in Germania e Copenhagen, in Danimarca. Naviga tutta l’estate verso la Norvegia, visitando il villaggio fiabesco di Alesund (ricostruito all’inizio del XX secolo in stile art nouveau), la caratteristica cittadina di Hellesylt, che si affaccia su un braccio del fiordo di Geiranger, per poi ammirare tutta la suggestiva Flåm a cui si accederà attraverso Sognefjord, il più lungo fra le centinaia di fiordi norvegesi.

Sono quasi al completo i viaggi fra le terre del ghiaccio che durano ben 21 notti e che toccano la Groenlandia, l’Islanda e la Scozia. Queste crociere toccano luoghi dove il silenzio regna sovrano e dove farà piacere stare un po’ al fresco. Si fa tappa alle Isole Orcadi, in Scozia, e a Stornoway, nelle Ebridi. In Islanda si attracca al porto di Reykjavík per poi insinuarsi nello stretto di Prins Christian Sund, caratterizzato da un gruppo di isolette a Sud in cui si trova Capo Farvel, all’estremo meridionale della costa, tra Oceano Atlantico a Est e Mare del Labrador a Ovest.

Fonte: @MSC Crociere

Con l’arrivo nella magica Groenlandia si fa tappa a Nuuk, la Capitale più a Nord del mondo, raggiungibile solo via mare o via aereo, e nel grazioso villaggio colorato di Ilulissat, il cui nome significa “iceberg”: proprio in questa zona si staccano immensi blocchi dal ghiacciaio di Icecap, largo 5 chilometri e il cui spessore è sconosciuto, si sa solo che è il più grande ghiacciaio del mondo al di fuori dell’Antartide.

Chiude l’esperienza la suggestiva città di Qaqorto. Sulla via del ritorno ci si ferma ancora sul territorio islandese, a Isafjordur, una piccola città dalle antiche origini, e a Ósvör, un tempo villaggio di pescatori oggi divenuto un museo a cielo aperto.