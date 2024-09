Fino al 30 settembre, al via le"vendite lampo" che consentono di acquistare biglietti scontati per i treni Intercités, Ouigo, TER, e TGV INOUI

Fonte: Ph @jean-francois - iStock Francia: a settembre tanti sconti per chi viaggia in treno

Settembre non segna per forza la fine delle gite estive, soprattutto per chi ama spostarsi in treno. Grazie alla campagna “Les Jours Traincroyables” promossa dalla SNCF, l’operatore ferroviario nazionale francese, c’è ancora l’opportunità di esplorare la Francia (e non solo) con offerte speciali su diversi servizi ferroviari.

Per tutto il mese, fino al 30 settembre, la campagna offre infatti “vendite lampo” che consentono di acquistare biglietti scontati per i treni Intercités, Ouigo, TER, e TGV INOUI. Le offerte riguardano sia tratte regionali che a lunga percorrenza e consentono, così, di organizzare viaggi economici verso le principali città francesi o destinazioni meno note, ideali per un ultimo assaggio d’estate.

Se state pensando di regalarvi una pausa dalla solita routine, vi conviene tenere d’occhio le date delle vendite lampo per approfittare delle migliori tariffe. Eccole.

I saldi dei treni francesi per il mese di settembre

Come detto, settembre è ricco di offerte imperdibili per viaggiare in treno con SNCF Voyageurs.

Dopo aver aperto i saldi il 4 e il 5 settembre con la vendita flash di Ouigo, durante la quale sono stati messi in vendita 200.000 biglietti per treni classici e ad alta velocità, con un costo massimo di 19 euro ciascuno, attenzione al 10 e al 13 settembre quando verranno venduti 30.000 biglietti della Nomad Train a non più di 12 euro per viaggi tra la Normandia e Parigi.

Inoltre, durante tutto il mese, biglietti economici (tra 3 e 13 euro) saranno disponibili anche nella regione orientale della Borgogna-Franca Contea e da o per Parigi.

Ma non finisce qui. I minori di 26 anni possono usufruire di biglietti da 4 a 15 euro per viaggiare in Bretagna mentre, in Nouvelle-Aquitaine, i minori di 28 anni possono viaggiare per soli 2 euro.

Ancora, per un viaggio nella regione Hauts-de-France verranno rilasciati, ogni giorno, 5.000 biglietti del treno a prezzi stracciati da 2 euro, e non ci sono limiti di età per approfittare di questa offerta che si rivela un’ottima opportunità per esplorare il nord della Francia con un budget ridotto.

Per chi preferisce la montagna, invece, la regione Auvergne-Rhône-Alpes offre uno sconto del 40% sui treni TER ogni sabato per i gruppi.

Insomma, settembre è proprio il momento perfetto per godere degli ultimi scorci di natura verde prima dell’arrivo dell’autunno.

Viaggi in treno economici alla scoperta dell’Europa

Le offerte sui treni per settembre non si limitano soltanto alla Francia: dal 18 al 29 settembre, ad esempio, potrete concedervi una mini vacanza o un weekend alla scoperta dell’Europa con biglietti a 39€ grazie ai servizi TGV INOUI e TGV Lyria. TGV INOUI collega oltre 200 destinazioni, comprese Germania, Italia e Spagna, mentre TGV Lyria effettua il servizio ferroviario tra la Francia e la Svizzera.

Inoltre, tra il 23 e il 27 settembre, saranno a disposizione biglietti da 19€ a 29€ sui treni TGV INOUI e Intercités, e non mancherà la possibilità di effettuare un upgrade alla prima classe per solo 1€ in più.

Infine, se viaggiate spesso, vale la pena considerare la Carte Liberté, che propone sconti fissi per tutto l’anno e che ora è disponibile con uno sconto fino a 80€. Un’ottima occasione per risparmiare sui viaggi in treno nel Vecchio Continente.