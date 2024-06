Come raggiungere Bordeaux dall’Italia in aereo, treno o bus

In aereo, in treno o autobus, tutte le opzioni per raggiungere Bordeaux dall'Italia e dalla Francia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: 123RF Bordeaux, nel sud-ovest della Francia

Bordeaux è una città affascinante nel sud-ovest della Francia, famosa per i suoi vini pregiati, l’architettura storica e l’atmosfera vivace e romantica allo stesso tempo. Passeggiare lungo il Garonne, esplorare il centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, gustare la cucina locale o partecipare a degustazioni di vino sono solo alcune delle esperienze da non perdere. Ma come arrivarci? Ecco tutte le opzioni dall’Italia e dalla Francia.

Dove si trova Bordeaux

Bordeaux si trova nella regione della Nouvelle-Aquitaine, nel sud-ovest della Francia, a circa 50 km dalla costa atlantica. La città è ben collegata con altre grandi città francesi come Parigi, Tolosa e Marsiglia, ed è un punto di partenza ideale per esplorare le vicine regioni vinicole, come il Médoc e Saint-Émilion. Ma come arrivarci?

Come raggiungere Bordeaux dall’Italia

A seconda di dove ci si trova, si può scegliere tra aereo, treno o autobus per raggiungere la città del vino.

In aereo

Il modo più rapido per raggiungere Bordeaux dall’Italia è sicuramente l’aereo. Diverse compagnie aeree offrono voli diretti da città italiane come Milano, Roma e Venezia. L’aeroporto di Bordeaux-Mérignac si trova a circa 12 km dal centro città ed è ben collegato tramite navette, autobus e taxi. I voli diretti dall’Italia durano circa due ore: un viaggio comodo e veloce.

In treno

Viaggiare in treno può essere un’alternativa per raggiungere Bordeaux, specialmente se si parte dal Nord. Dall’Italia, si può prendere un treno ad alta velocità (TGV) da Milano o Torino fino a Parigi, e poi un altro TGV direttamente fino a Bordeaux. Il viaggio totale dura circa 9-10 ore, ma offre la possibilità di godere dei paesaggi francesi durante il tragitto. Prenotando in anticipo, è possibile trovare biglietti a prezzi molto convenienti.

In autobus

Per chi ha un budget più limitato o preferisce viaggiare su strada, gli autobus sono una valida alternativa. Diverse compagnie offrono collegamenti da varie città italiane a Bordeaux, diretti (specialmente dal Nord Italia) o con cambi a Parigi o in altre città francesi. Il viaggio in autobus può essere lungo, con una durata che varia tra le 15 e le 20 ore, ma è spesso l’opzione più economica e può diventare un’avventura se non si patisce lo stare seduti a lungo o di mal d’auto.

Arrivare a Bordeaux dalla Francia

Per chi considera Bordeaux una delle mete di un viaggio più lungo in Francia, può raggiungerla facilmente perchè è ben collegata da qualsiasi parte del paese.

In aereo

L’aeroporto di Bordeaux-Mérignac offre voli nazionali da città come Parigi, Lione, Marsiglia e Nizza. I voli interni sono rapidi e convenienti, con una durata media di un’ora. Una volta atterrati, il centro città è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o in taxi.

In treno

Il treno è un’opzione popolare grazie all’efficiente rete ferroviaria francese. Il TGV (Treno ad Alta Velocità) collega Bordeaux a Parigi in circa 2 ore e mezza, e ci sono treni diretti anche da altre grandi città come Tolosa, Nantes e Marsiglia. La stazione principale di Bordeaux, Gare Saint-Jean, è ben collegata con il centro città tramite tram e autobus.

In autobus

Viaggiare in autobus è un’opzione economica e comoda. I collegamenti sono frequenti da numerose città francesi: il viaggio in autobus da Parigi a Bordeaux dura circa 7-8 ore; mentre da Tolosa ci vogliono circa 3 ore. Le stazioni degli autobus sono abbastanza centrali e ben collegate.