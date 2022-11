Sciare a novembre in Italia: le destinazioni top

Nonostante l'inverno sembri ancora lontano, chi non vede l'ora di mettere gli sci ai piedi può trovare montagne innevate pronte ad accoglierli già nel mese di novembre. Ecco quali sono i comprensori delle Alpi che hanno già inaugurato la stagione sciistica 2022/2023. In ogni caso, bisogna tener presente che ci possono essere cambiamenti a causa delle condizioni meteorologiche negli orari e date di apertura di impianti sci e piste, per cui si raccomanda di informarsi in anticipo. (In foto, Madonna di Campiglio).