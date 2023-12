I treni della neve, comodi, sostenibili e low cost

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Sono davvero tanti gli italiani che non rinunciano alla settimana bianca, ma i più appassionati di sci approfittano di ogni occasione per poter andare in montagna. Anche un semplice fine settimana si trasforma in una bella gita fuori porta sulla neve, ma come raggiungere il comprensorio sciistico? Usare l’auto è scomodo, poco conveniente e decisamente non molto ecosostenibile. Nascono così i treni della neve, una realtà che va sempre più consolidandosi in tutta Italia: sono convogli che conducono verso le principali stazioni sciistiche su Alpi e Appennini, per consentire ai turisti di partire in tutta comodità e di godersi anche il viaggio. Scopriamo quali sono le principali novità della stagione 2023/2024.

Le proposte di Trenitalia

Se avete deciso di viaggiare in treno per raggiungere le principali località turistiche di montagna, allora tenete d’occhio le varie proposte di Trenitalia. La novità dell’anno è senza dubbio l’itinerario notturno che collega Roma Termini e Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti”: tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio 2024 (e con qualche partenza aggiuntiva durante il periodo natalizio), si può salire a bordo la sera presso la stazione romana e raggiungere Calalzo, in provincia di Belluno, la mattina seguente. Un autobus permette poi di arrivare in 50 minuti a Cortina d’Ampezzo, e da qui si è in un batter d’occhio sulle piste da sci più belle d’Italia.

Il viaggio d’andata parte il venerdì sera, mentre quello di ritorno la domenica sera. Sono anche previste fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone-Zoldo, per ampliare l’offerta turistica. Si tratta di un’esperienza da vivere a tutto tondo, la quale inizia non appena si sale a bordo del treno. Previa prenotazione, è possibile cenare presso la carrozza bar-ristorante, mentre il servizio bar rimane aperto tutta la notte. Inoltre i passeggeri possono scegliere tra cabine letto singole o doppie (sono incluse la cena e la colazione) e cuccette da 4 o 6 posti. I bagagli e l’attrezzatura da sci trovano spazio in un apposito scompartimento presidiato dal personale di bordo.

Trenitalia ha poi presentato la propria Winter Experience 2023, un programma dettagliato di collegamenti che permettono di spostarsi in tutta Italia (e in molte località europee) per invogliare i viaggiatori a scegliere il treno, un mezzo di trasporto più economico e sostenibile. L’orario invernale, che ha preso il via il 10 dicembre, vede ben 24mila collegamenti nazionali quotidiani e altri 13mila europei. Punta di diamante della compagnia è il Frecciarossa, che sta per aggiungere 2 nuove partenze tra Milano e Roma (si viaggia in appena 2 ore e 50 minuti). Il network include anche FrecciaLink, che raggiunge belle città d’arte e località di montagna in tutta Italia.

Un’altra novità molto apprezzata è il treno notturno Intercity che collega Roma Termini a San Candido, per permettere ai turisti di raggiungere le principali località sciistiche dell’Alto Adige in tutta comodità. L’itinerario è disponibile fino al 30 marzo 2024. Si parte da Roma il venerdì e il sabato sera, con arrivo a San Candido la mattina successiva. Il rientro è invece previsto il sabato e la domenica sera. Sono disponibili delle fermate intermedie in Alto Adige: sono le stazioni di Ora, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco – ottime anche per chi vuole andare a visitare i mercatini di Natale.

Trenord e Snowit

Anche Trenord, in collaborazione con Snowit, ha una fitta rete di collegamenti con le principali località sciistiche in Lombardia (con una novità piemontese). I treni della neve sono disponibili dal 7 dicembre 2023 al 14 aprile 2024, e i biglietti possono essere acquistati solo online o sulle apposite app. Come funziona il servizio? È molto semplice: il biglietto può essere giornaliero o per due giorni, e deve essere utilizzato nella data prescelta a bordo di uno dei treni Trenord in partenza da qualsiasi località in Lombardia, fino alla stazione ferroviaria più vicina al comprensorio che si vuole raggiungere.

Il biglietto include non solo il viaggio di andata e ritorno (da effettuarsi in due giorni consecutivi), ma anche il servizio dedicato di bus-navetta verso gli impianti sciistici e lo skipass. Sono inoltre disponibili dei servizi aggiuntivi, come il noleggio delle ciaspole o il biglietto della funivia. I comprensori sciistici collegati dai treni della neve di Trenord sono quelli di Aprica-Corteno e Valmalenco, ai quali si aggiungono quelli di Madesimo (il servizio è già attivo), di Piani di Bobbio e di Domobianca in Piemonte (disponibili prossimamente).

Italo e Itabus

Voglia di sciare? Con Italo, le Alpi sono a portata di… treno: quest’anno il servizio di alta velocità permette di collegare le stazioni di Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Rovigo e Padova con la stazione di Venezia Mestre, da cui poi si può proseguire il viaggio a bordo di Itabus. Le destinazioni così raggiungibili sono Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Il Veneto è dunque ad un passo da casa, con le sue splendide località di montagna e le numerose piste da sci adatte ad ogni turista.

Inoltre, dal 14 dicembre 2023 è attivo anche il servizio di collegamento con la Valle d’Aosta. Si parte, sempre a bordo dei convogli ad alta velocità, dalle stazioni di Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano per arrivare alla stazione di Torino Porta Susa. Da qui, il collegamento Itabus permette di raggiungere le città di Aosta e Courmayeur, per una vacanza sulla neve davvero da sogno.

Il treno storico della Ferrovia dei Parchi

Infine, se volete vivere un’esperienza affascinante a bordo di un treno storico, non perdetevi la proposta offerta dalla Ferrovia dei Parchi. Siamo nel cuore degli Appennini, dove la magia è di casa: dal 13 gennaio al 10 marzo 2024, regalatevi un’avventura mozzafiato. L’itinerario invernale prevede la partenza da Sulmona, con arrivo a scelta presso una delle tre tappe della ferrovia: Palena, Pescocostanzo e Roccaraso. È un’ottima occasione non solo per sciare, ma anche per visitare questi splendidi borghi immersi tra le montagne.

Il viaggio vede impiegato il “Bombardone”, un locomotore d’epoca che traina vetture “Centoporte” risalenti alla fine degli anni ’20 – oltre ad un carro bagagliaio impiegato per il trasporto delle valigie e delle attrezzature da sci. A bordo, lo staff fornisce tantissimi aneddoti e curiosità sul percorso e sulle località attraversate, e ci sarà anche dell’intrattenimento musicale. Sono previste partenze solo nei weekend, la mattina alle ore 8:45, con rientro alle ore 17:30.