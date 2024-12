Dove sciare in Valle D’Aosta, le piste da sci più belle

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Panorama innevato a Cervinia Valtournenche

La Valle d’Aosta è il paradiso degli amanti della neve e degli sport invernali, un angolo d’Italia dove la magia delle montagne si fonde con il fascino delle tradizioni alpine. Immaginatevi una settimana bianca dove le giornate sono fatte di discese mozzafiato, panorami da sogno e il piacere di godere di un confortevole rifugio, magari gustando un piatto caldo che sa di montagna.

Ogni angolo di questa regione è un invito a scoprire piste perfette per ogni livello, dai principianti agli esperti, e un luogo ideale per ritrovare il gusto di un’escursione sugli sci, ma anche per godersi un po’ di relax nei piccoli borghi che sembrano usciti da una fiaba invernale.

Non è solo il fascino dei paesaggi che attrae gli sciatori, ma anche la tradizione gastronomica che in Valle d’Aosta è irresistibile: piatti “comfort food” e dessert sostanziosi da gustare nei rifugi, tra cui la famosa fonduta valdostana, in un’atmosfera accogliente e familiare. E se la neve dovesse fare capolino anche fuori stagione, le montagne valdostane sanno sempre come sorprendere, con le loro magnifiche vette che sono pronte ad accogliervi per una nuova avventura sulle piste.

La Valle d’Aosta è quindi molto più di una semplice destinazione sciistica: è un invito a vivere la montagna a 360°, tra sport, relax e tradizioni, con un’ospitalità che sa come farti sentire a casa, anche se ci si trova a 2.000 metri d’altezza! Quindi, preparate gli sci, indossate un sorriso e lasciatevi conquistare dalla bellezza senza tempo di questa regione alpina: ecco i luoghi più belli dove sciare in Valle D’Aosta.

Cervinia Valtournenche – Matterhorn Ski Paradise

La Cervinia Valtournenche è senza dubbio una delle stazioni sciistiche più celebri della Valle d’Aosta, grazie alla sua vasta offerta di piste e agli impianti di risalita modernissimi. Con un totale di 360 km di piste, di cui ben 210 km si trovano in territorio svizzero, il comprensorio offre un’esperienza sciistica unica. Le piste sono suddivise in diversi livelli di difficoltà, adatte sia ai principianti che agli sciatori esperti. Grazie alla sua altitudine che supera i 3.800 metri, la stagione sciistica in questo comprensorio può durare fino a maggio, rendendo Cervinia uno dei luoghi più longevi per lo sci in Italia.

Gli impianti sono collegati tra loro da una rete di 33 impianti che comprendono seggiovie, cabinovie e skilift. La località è facilmente raggiungibile in auto da Aosta, che dista circa 1 ora e 30 minuti, ma è anche ben collegata via treno con la stazione di Châtillon-Saint-Vincent, da dove partono autobus per Cervinia. Per chi arriva in aereo, l’aeroporto più vicino è quello di Turin Caselle, che dista circa un’ora e mezza.

I prezzi degli skipass Cervinia-Valtournenche per la stagione 2024/2025 variano a seconda del tipo di pass e della durata:

Skipass giornalieri consecutivi : il costo dipende dal numero di giorni acquistati, con sconto progressivo per i periodi di bassa stagione. In alta stagione, i prezzi giornalieri possono variare tra i € 50 e € 70 a seconda del periodo scelto.

: il costo dipende dal numero di giorni acquistati, con sconto progressivo per i periodi di bassa stagione. In alta stagione, i prezzi giornalieri possono variare tra i a seconda del periodo scelto. Skipass giornalieri non consecutivi : per coloro che preferiscono un accesso più flessibile, i prezzi per i giorni non consecutivi sono simili a quelli degli skipass consecutivi, ma con la possibilità di scegliere i giorni da utilizzare a seconda delle proprie esigenze.

: per coloro che preferiscono un accesso più flessibile, i prezzi per i giorni non consecutivi sono simili a quelli degli skipass consecutivi, ma con la possibilità di scegliere i giorni da utilizzare a seconda delle proprie esigenze. Skipass stagionali feriali: questo tipo di pass è pensato per chi scia solo nei giorni feriali e ha prezzi ridotti rispetto agli skipass stagionali completi. I prezzi si aggirano intorno ai € 350-€ 450, a seconda della durata della stagione e del periodo scelto.

Questi prezzi possono variare in base a promozioni, agevolazioni per gruppi o famiglie, e pacchetti speciali disponibili durante la stagione.

Courmayeur Mont Blanc

Un’altra destinazione sciistica d’eccellenza in Valle d’Aosta è Courmayeur Mont Blanc, famosa per il suo fascino e per l’atmosfera accogliente che offre ai turisti. Situata ai piedi del Monte Bianco, la stazione offre 150 km di piste che si estendono tra i 1.224 m e i 2.755 m di altitudine. La varietà delle piste è ideale per gli sciatori di ogni livello e qui gli appassionati possono praticare non solo lo sci alpino, ma anche il freeride e lo sci alpinismo, in un contesto naturale di rara bellezza.

Con 18 impianti di risalita e una varietà di piste per tutti i livelli – 11 blu, 17 rosse, 5 nere – e numerosi percorsi fuoripista, la località è perfetta sia per chi cerca l’avventura sulle discese più difficili, sia per i principianti che desiderano imparare. Questo è il punto di partenza ideale per un’esperienza sciistica senza limiti, circondati dalla bellezza delle montagne.

La località è molto ben collegata: in auto si può raggiungere facilmente Aosta in meno di un’ora, mentre in treno si può arrivare alla stazione di Pré-Saint-Didier, a pochi minuti da Courmayeur, e proseguire con un breve viaggio in bus. In aereo, l’aeroporto più vicino è quello di Ginevra, che dista circa 1 ora e 45 minuti in auto.

La stagione invernale del comprensorio sciistico ha avuto inizio 30 novembre 2024 e si concluderà il 6 aprile 2025. Gli impianti di risalita seguiranno sempre due orari principali: nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, saranno attivi dalle 08:45 alle 17:00, mentre nei fine settimana e nei periodi festivi, dal sabato alla domenica e durante le festività dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e dal 15 febbraio al 9 marzo 2025, l’orario di apertura sarà dalle 08:25 alle 17:00. Inoltre, la Funivia Courmayeur rimarrà aperta tutti i giorni fino a mezzanotte.

Durante la stagione invernale 2024-2025, gli skipass per adulti, ragazzi, giovani e senior presentano diverse tariffe in base alla data e alla durata di validità. Per un adulto, il costo per uno skipass di 3 ore varia tra 52,00 € durante la stagione alta e 56,00 € durante le date di alta stagione (dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e dal 25 gennaio al 9 marzo 2025).

I ragazzi sotto i 16 anni pagano un importo che va dai 13,00 € ai 15,50 € a seconda del periodo, mentre i giovani sotto i 24 anni spendono tra 36,50 € e 49,50 €. Per uno skipass giornaliero, i prezzi per gli adulti vanno dai 61,00 € ai 67,00 €, mentre i bambini e i ragazzi pagano rispettivamente 15,50 € e 17,00 €. Tariffe più vantaggiose sono previste per i soggiorni più lunghi, come ad esempio lo skipass per due giorni, che per un adulto varia da 118,00 € a 131,00 €, con sconti minori per i ragazzi e i giovani.

La Thuile

Se si cerca una stazione sciistica che offra una vasta scelta di piste in un ambiente più tranquillo, La Thuile è la scelta ideale. Situata a ridosso del confine con la Francia, offre 150 km di piste che si estendono tra i 1.441 m e i 2.200 m. La Thuile è famosa per la sua pista nera di 2000 m, una delle più lunghe d’Italia, che attrae sciatori esperti e amanti delle sfide. Gli impianti di risalita sono moderni e includono seggiovie, cabinovie e skilift, con una capacità oraria di circa 25.000 persone.

Il comprensorio offre un’ampia varietà di piste per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di sci e snowboard, con 82 piste suddivise in 33 facili, 35 medie e 14 difficili. Gli impianti di risalita sono altrettanto numerosi, con 38 strutture, tra cui 1 telecabina, 20 seggiovie, 12 sciovie, e 5 tapis roulant. Per gli amanti dello sci alpinismo, sono presenti 4 piste dedicate, mentre gli appassionati di competizioni possono allenarsi su 2 stadi di slalom. Non manca nemmeno l’area dedicata al freestyle, con 1 snowpark, 1 pista di boarder cross, 2 fun cross area, e 1 zona di free rider sicura. Gli amanti degli sport acquatici invernali possono godere di 1 zona snowkite, facilmente accessibile grazie agli impianti di risalita. Infine, ci sono 2 parchi giochi per bambini, ideali per far divertire anche i più piccoli.

La stazione è facilmente raggiungibile da Aosta in auto (circa 45 minuti) o via treno, scendendo alla stazione di Pré-Saint-Didier e proseguendo in bus. In aereo, l’aeroporto di Turin Caselle è il più vicino.

Il comprensorio sciistico sarà aperto dal 30 novembre 2024 al 21 aprile 2025.

I prezzi per gli skipass variano in base alla durata e alla fascia di età. Per un skipass di 2 ore, il costo per gli adulti è di 36,00 €, mentre per i senior è di 32,00 €, per i giovani sotto i 24 anni 29,00 €, e per i junior sotto i 16 anni 25,00 €. I bambini sotto gli 8 anni pagano 9,00 € (gratuiti se accompagnati da un adulto o giovane). Per uno skipass di 3 ore, il costo è di 46,00 € per gli adulti, 40,00 € per i senior, 37,00 € per i giovani, e 32,00 € per i junior, con i bambini a 12,00 €. Il 4 ore costa 51,00 € per gli adulti, 45,00 € per i senior, 41,00 € per i giovani e 36,00 € per i junior, con i bambini a 13,00 €.

Lo skipass pomeridiano ha un prezzo di 44,00 € per gli adulti, 39,00 € per i senior, 35,00 € per i giovani, e 31,00 € per i junior, mentre il costo per i bambini è di 11,00 €. Infine, lo skipass giornaliero è disponibile a 56,00 € per gli adulti, 49,00 € per i senior, 45,00 € per i giovani, e 39,00 € per i junior, con i bambini a 14,00 €. Per i bambini sotto gli 8 anni, l’accesso è gratuito se accompagnati da un adulto o giovane che acquisti uno skipass dello stesso tipo.

Pila

Una delle stazioni sciistiche più convenienti della Valle d’Aosta è Pila, che offre una vista spettacolare sul Monte Bianco e una varietà di piste per tutti i livelli. Con 70 km di piste (4 piste nere, 21 rosse e 4 blu)Pila è perfetta per famiglie e principianti, ma offre anche belle sfide per gli sciatori più esperti. L’area sciistica si estende tra i 1.500 m e i 2.700 m di altitudine, con impianti moderni tra cui 3 seggiovie e 5 skilift.

Pila è facilmente accessibile grazie alla funivia che parte direttamente da Aosta, collegando rapidamente la città alla località sciistica in circa 18 minuti. Il percorso panoramico offre anche una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Gli impianti di risalita di Pila sono attivi tutti i giorni, dalle 8:00 alle 17:00, con orario continuato, per offrire a tutti gli amanti della neve l’opportunità di sciare dalla mattina al tramonto. La telecabina Aosta-Pila apre per prima, consentendo agli sciatori di raggiungere la località in quota e godere delle piste appena battute. La seggiovia Liaison e il nastro trasportatore Baby Gorraz iniziano la loro attività alle 8:30, seguiti alle 8:45 da Chamolé, Nouva, Leissé e Grand Grimod. Alle 9:00 entrano in funzione anche i impianti Couis 1, Couis 2, Grimod e Grimondet. Il funpark Chacard è invece pronto per i bambini a partire dalle 9:30. La stagione invernale di Pila si estende dal 30 novembre 2024 al 13 aprile 2025.

Per lo skipass da 4 ore, il costo per un adulto è di €49,50, mentre per i junior sotto gli 8 anni non contestuali la tariffa è di €13,00. Gli skipass giornalieri per un adulto sono a €55,00, con tariffe ridotte per i junior (under 16), i giovani (under 24) e i senior (over 65), che pagano rispettivamente €38,50, €44,00 e €49,00 per un giorno intero.

Per i principianti, esiste una tariffa speciale che consente l’accesso a un numero limitato di impianti: il costo per 4 ore è di €32,50 per gli adulti e di €8,00 per i bambini sotto gli 8 anni non contestuali. La validità dello skipass 4 ore è di 4 ore consecutive dall’orario di ingresso, mentre lo skipass Principianti consente l’accesso agli impianti dedicati come la telecabina Aosta-Pila e i baby impianti.

Cogne – Gran Paradiso

Infine, la stazione sciistica di Cogne, situata nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è perfetta per chi cerca un’esperienza sciistica a contatto con la natura. Le sue piste si estendono per circa 20 km e sono ideali per chi preferisce un ambiente più tranquillo e meno affollato. In aggiunta allo sci alpino, Cogne è un punto di riferimento per il sci di fondo, con oltre 80 km di piste.

Arrivare a Cogne è facile: da Aosta, si percorre una strada panoramica che porta direttamente alla località (circa 30 minuti). La stazione è anche raggiungibile in autobus.

L’impianto di risalita sarà operativo dal 7 all’8 e dal 14 al 15 dicembre 2024, e dal 21 dicembre 2024 al 30 marzo 2025, con orario dalle 9.00 alle 16.30, ad eccezione della seggiovia Sylvenoire che resterà chiusa il mercoledì e il giovedì dal 7 al 24 gennaio 2025 e dal 10 al 30 marzo 2025.

I prezzi per gli skipass della zona Cogne-Gran Paradiso variano in base alla durata e alla categoria di età. Per un giorno intero, il costo per gli adulti è di 29,00 €, mentre i bambini sotto gli 8 anni pagano 15,00 €, i ragazzi sotto i 16 anni 21,00 €, i giovani sotto i 24 anni 23,00 €, e i senior sopra i 65 anni 25,50 €. Per due giorni, il prezzo per gli adulti è di 71,00 €, mentre i bambini costano 30,00 €, i ragazzi 50,00 €, i giovani 57,00 €, e i senior 63,00 €.

Tariffe più elevate si applicano per skipass di durata maggiore, con il prezzo che aumenta progressivamente fino a 301,00 € per un pass di 10 giorni. Esistono anche skipass stagionali, con il forfait stagionale di località disponibile a 494,00 € per l’intera stagione.